Kaum an den Start gegangen – schon in aller Munde. Die Rede ist natürlich vom neusten und zugleich ersten Duett-Song „Dann leg ich Schlager auf“ vom Ballermann-Duo Mickie Krause und Tim Toupet.

Nicht nur der Song aus der Feder von Reiner Hömig ist absolutes Ohrwurm-Material, auch das Video sorgt für etliche Schmunzler. Tim Toupet bezeichnet es am Drehtag schon mit einem Augenzwinkern als „Schlagervideo 2.0 – aber mit ein bisschen Stil.“ Doch eine irr witzige und superspontane Szene bekommen die Fans nicht zu Gesicht. Wir verraten dir, welche das ist.

Mickie Krause und Tim Toupet drehen auf

„Dann lege ich Schlager auf und alle sind wieder super drauf“ – Text und Melodie des Songs gehen direkt ins Ohr und so schnell wird man den Song auch nicht mehr los. Bereits jetzt hat er das Potenzial zum absoluten Ballermann-Ohrwurm. Und das findet selbst Mickie Krause: „Ich liebe dieses Lied – es wird ein Hit“, ist der Sänger bereits beim Dreh zum Musikvideo überzeugt. Bei über 30 Grad auf Mallorca kamen der Megapark-Star und die Bierkönig-Berühmtheit Tim Toupet ordentlich ins Schwitzen. Von S’Arenal, über Llucmajor in Mickies Villa – am Drehtag ging es Schlag auf Schlag (>>HIER bekommst du einen kompletten Einblick hinter die Kulissen).

Dabei ist es am malerischen Drehort am Leuchtturm am Cap Blanc zu einer wirklich witzigen Szene gekommen – die werden Fans allerdings vergeblich im Musikvideo „Dann leg ich Schlager auf“ von Mickie und Tim suchen. Wir verraten dir, was allen anderen verborgen bleiben wird. Neben den Duett-Szenen, bei denen Mickie und Tim gemeinsam direkt nebeneinander singen und performen, gibt es auch Abschnitte, in denen jeweils einer der beiden im Vordergrund steht, während der andere im Hintergrund zu sehen ist.

Spontane Szene sorgt für Lacher

Genau das war auch die Idee vor der malerischen Steilküste am Cap Blanc von Mallorca. „Mickie du gehst ein bisschen weiter nach hinten“, dirigierte der Kameramann den Schlagersänger, worauf dieser sich sofort in Bewegung setze und in die Richtung eines großen Strauches marschierte. „Joa, was mach ich jetzt?“, witzelte Mickie. Dann drehte er sich in die Richtung des Gestrüpps und tat so, als ob er an den Strauch pinkelte.

Das Video zu „Dann leg ich Schlager auf“ von Mickie Krause und Tim Toupet ist raus – doch diese witzige Szene bleibt den Fans verborgen. Foto: Vanessa Schubert

Woraufhin nicht nur Tim, sondern direkt das ganze Team in schallendes Gelächter ausbrach. Sofort wurden mehrere Handys gezückt, um den Spaß festzuhalten. Mickie posierte daraufhin in der besagten Haltung noch ein bisschen mehr und setzte dabei ein breites Grinsen auf. „Eigentlich müsste das ins Video“, kam es sofort. „Nee. Das können wir zwar aufnehmen – aber das kommt nicht ins Video“, kontert der Kameramann sofort.

Nachvollziehbar, aber auch schade. Denn die Szene hätte sicherlich auch etliche Fans von Mickie Krause und Tim Toupet zum Lachen gebracht.