Mallorca, Megahit und Schweißausbrüche: Mickie Krause und Tim Toupet drehen auf – Wir waren dabei

Mickie Krause ist einer der beliebtesten Schlagerstars in Deutschland und auf Mallorca. Regelmäßig bringt er den Megapark an der Playa de Palma zum Ausrasten und verzückt das Publikum in den Shows von Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella oder auch dem ZDF-Fernsehgarten.

Dabei überrascht Mickie stets mit Duett-Partnern, brachte auch schon ein ganzes Album mit eben diesen Songs heraus. Im kommenden Jahr soll ein weiteres folgen. Und ein besonderer Partner dürfte da mit von der Partie sein: Tim Toupet.

Die beiden langjährigen Freunde haben nun endlich den Schritt gewagt und machen nun auch musikalisch gemeinsame Sache. Der Song „Dann leg ich Schlager auf“ (Original von Reiner Hömig, SchlagerGotti und Peter Paschek) erscheint offiziell am 6. September.

Mickie Krause und Tim Toupet drehen Musikvideo auf Mallorca

Unsere beiden Mallorca-Reporterinnen waren beim Dreh des Musikvideos auf der Insel dabei. Was sich dabei so alles hinter den Kulissen abspielte, liest du hier bei uns.

Als wir den ersten Drehort, das Boot von Tim Toupet, erreichen, sind die Arbeiten bereits in vollem Gange. Mickie und Tim stehen in Jeans und langärmligen weißen Hemden an der Spitze des Bootes. Ihr neuester Song dröhnt aus einer Bluetooth-Box und beide performen, während die Kamera läuft. „Ich liebe dieses Lied, es wird ein Hit“, gibt Mickie begeistert von sich, nachdem die Aufnahmen im Kasten sind. Mit einem Grinsen auf den Lippen fängt er an, sich sein Hemd aufzuknöpfen.

„Wer kam eigentlich auf die Idee mit den langen Hemden bei der Hitze!“, witzelt Tim und gesellt sich zu uns. Sofort ist die Make-up-Assistentin Paula mit ihrem Föhn zur Stelle und trocknet die Schweißflecken. Kurze Zeit später sind die Aufnahmen im Kasten und beiden läuft erneut der Schweiß von der Stirn. „Was man nicht alles macht, um in der Show von Herrn Silbereisen zu landen“, witzelt Mickie weiter. Dann geht es auch schon direkt weiter zur nächsten Location.

Mickie Kruse und Tim Toupet „On Point“

Und weiter geht es auf dem Marktplatz von Llucmajor im Süden von Mallorca. Nach einer Kaffeepause werden Mickie und Tim erneut von Paula hergerichtet, dann schlüpfen die beiden mit einem beinahe gequälten Lächeln wieder in ihre weißen Hemden. „Ist ja auch eine richtig gute Idee, in der Mittagshitze hier zu drehen, mitten in der Stadt, wo kein Lüftchen geht“, witzelt Tim. Auch hier sind die Aufnahmen schnell im Kasten. Wer bei den beiden einen Blick über die Schulter wirft, erkennt schnell: Hier sind Vollprofis am Werk.

Sobald die Kamera läuft, sind Mickie und Tom „On Point“, wie es so schön heißt. Die beiden sind ein eingespieltes Team – fast jede Aufnahme sitzt direkt beim ersten Mal. Kein Wunder, immerhin sind die beiden schon jahrelang im Geschäft. Dass sie wissen, was sie tun, ohne dabei verkrampft oder komplett drüber zu wirken, fällt auch absoluten Laien auf. Schließlich gibt es für die beiden dann auch eine wohl verdiente Kugel Eis!

Mickie Krause und Tim Toupet drehen das Video für ihren gemeinsamen Song „Ich leg Schlager auf“ auf Mallorca. Wir waren dabei. Foto: Vanessa Schubert

„Wo bin ich falsch abgebogen?“

Der nächste Ort auf der Liste kann definitiv mit seiner Aussicht punkten: Der Leuchtturm am Cap Blanc. Doch der wunderschöne Blick muss auch bezahlt werden – und das mit ordentlich Schweiß. Denn schattige Plätze gibt es dort keine. Die Temperaturen dürften an diesem Tag locker bei über 35 Grad gelegen haben. „In solchen Situationen denkt man sich, wo bin ich denn nur falsch abgebogen?“, witzelt Tim und wischt sich mit der Hand über die Stirn.

Sobald die Kamera läuft, lassen sich Mickie und Tim von der Hitze nichts mehr anmerken. Voller Inbrunst performen beide Sänger zum neuesten Song. Was zugegebenermaßen nicht schwer ist. Das Lied setzt sich so schnell im Ohr fest, dass das gesamte Team bereits am Cap Blanc die Zeilen mit trällert „Dann lege ich Schlager auf und alle sind wieder super drauf. Wir feiern bis in den Morgen, wenn die Sonne wieder erwacht.“

Abschließend geht es auf das Privatgelände von Mickie Krause. Hier steht eine ganz besondere Szene auf dem Drehplan. Dafür schlüpfen die beiden in silberne Anzüge. „Wat is denn dat?“, entfährt es dabei Tim, als er das wirklich steife Jacket auseinanderfaltet. Etwas mühsam ziehen sich Mickie und Tim die silbernen Klamotten an und müssen dabei immer wieder lachen, als sie sich ansehen. Anschließend steigen sie in den Pool und der große Spaß geht erst richtig los. „Dat läuft innen runter, das kann ich jetzt schon spüren“, verzieht Tim dabei das Gesicht.

Ausgelassene Stimmung am Set

Mickie lässt derweil das Wasser im Inneren seiner Ärmel entlang laufen, das herausfließt, wie bei einem Wasserhahn. „Guck dir das an“, freut er sich und schleudert seine Arme dann Richtung Tim, der das Wasser auch direkt abbekommt. Die beiden haben sichtlich Spaß und auch das gesamte Team muss sich das ein oder andere Lachen verkneifen. Doch sobald die Kamera läuft, sind beide wieder sofort da und performen. „Also wenn nach diesem Video nicht der Ross Anthony auf mich zukommt und fragt, ob wir nicht ein Duett machen wollen, dann weiß ich auch nicht“, witzelt Mickie.

Dann ist auch schon alles im Kasten und die beiden dürfen in ihren „Astronauten-Anzügen“ aus dem Wasser.

Die Stimmung am Mallorca-Set ist ausgelassen und locker. Während der Pausen wird Gossip von der Insel ausgetauscht, von alten Anekdoten oder dem Familienleben erzählt. Star-Allüren? Definitive Fehlanzeige! Beide helfen beim Tragen des Equipments und haben gefühlt immer ein Auge auf das ganze Team.

„Das Team ist auch super und das Video wird auch super. Schlagervideo 2.0, also mit ein bisschen Stil“, kommentiert Tim. Eine Sache ist nach dem Drehtag mit Mickie und Tim klar: Nicht nur der Song klingt nach einem echten Hit, sondern auch die beiden.