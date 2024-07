Mickie Krause und Lorenz Büffel: Jetzt ist es endlich raus – Ballermann-Stars lassen die Bombe platzen

Es war womöglich die größte Ankündigung der Mallorca-Saison 2024: Mickie Krause und Lorenz Büffel machen eine Single zusammen. Die beiden Ballermann-Legenden haben ihre Köpfe zusammengesteckt und an einem neuen Hit gebastelt.

Zumindest ist nichts anderes zu erwarten, wenn zwei so erfahrene Ballermann-Stars sich zusammentun. Fans waren schon ganz gespannt, denn Mickie Krause und Lorenz Büffel machten zunächst ein Geheimnis daraus, wie das Lied überhaupt heißen soll und wann es raus kommt. Die Antwort ist: Jetzt!

Mickie Krause und Lorenz Büffel: Lied ist da!

Denn am Donnerstag (11. Juli) ließen Mickie Krause und Lorenz Büffel die Bombe nur zwei Tage nach ihrer großen Ankündigung platzen. Der neue Ballermann-Hit heißt „Bock auf Bier“ und ist seit 23.59 Uhr draußen.

„Ich habe Bock auf Bier, komm doch und sauf mit mir. Heut eskalieren wir alle. Ich habe Bock auf Bier, komm doch und sauf mit mir, ja so geht Party auf Malle“, so lauten die ersten Verse des Refrains. Und der Song kommt bei den Fans offenbar direkt gut an. „Klingt sehr geil“, „Träumchen“ oder „Wie geil ist das denn bitte?“, heißt es in den Kommentaren.

Erster Live-Auftritt nicht auf Mallorca?

Ob Mickie Krause und Lorenz Büffel auch die Menge begeistern können, wenn sie das erste Mal den neuen Song live performen, wird sich wohl schon bald zeigen – allerdings nicht auf Mallorca. Denn ihren nächsten Auftritt hat das Ballermann-Duo am Sonntag (13. Juli) im ZDF-Fernsehgarten in Mainz bei Andrea Kiewel. Dort könnte es zur Live-Premiere und dem ersten Härtetest kommen.

Anbei hat Lorenz Büffel übrigens noch ein weiteres Geheimnis gelüftet. Zusammen mit seiner Frau Emily Gierten erwartet der 45-Jährige zum zweiten Mal Nachwuchs. Und inzwischen steht auch das Geschlecht fest. „It‘s a boy – oder wie Leo sagen würde: ‚Ich bekomme einen Bruder!'“