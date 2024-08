Mickie Krause: Irre Szenen – da fallen einfach die Hunnis aus der Tasche

Egal, was Mickie Krause auch macht, der Ohrwurm ist vorprogrammiert. Mit Liedern wie „Geh mal Bier hol’n“, „Handwerker“ oder „Jan Pillemann Otze“ wurde er hierzulande berühmt und gehört zu den Ballermann-Stars auf Mallorca. Dabei sind es nicht nur seine Songs, die ihn unverkennbar machen: Mickie Krause betritt keine Bühne dieser Welt ohne Perücke.

Neben seinen Auftritten als Sänger ist Mickie Krause auch in der ein oder anderen TV-Show gern gesehener Gast. So kommt es, dass der Ballermann-Star in dem SWR-Format „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ zu Gast ist. Im Gespräch mit dem Moderator passierte dem Mallorca-Star nun ein kleines Malheur.

Mickie Krause: Lustiger Zwischenfall bei Dreharbeiten

In der Folge der SWR-Show „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ geht es primär um Mickie Krauses Leben auf Mallorca. Dort lebt der Ballermann-Künstler nämlich seit geraumer Zeit in einer Villa. Doch der Moderator besucht ihn nicht nur in seinem Eigenheim, sondern begleitet ihn auch zu einem seiner Auftritte im legendären Megapark.

+++ Mickie Krause trauert um verstorbenen Freund – „Ich werde für dich singen“ +++

Kurz bevor es auf die große Bühne geht, kramt Mickie Krause nochmal in seinem Rucksack herum. Und dann passiert es auch schon – aus dem Rucksack flattert ein ganz bestimmter Gegenstand. „Da fallen ihm einfach die Hunnis aus der Tasche! Mein Mitleid hält sich in Grenzen“, lacht Pierre M. Krause nach diesem Zwischenfall.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mickie Krause scherzt weiter

Um die Komik dieser Situation aufzugreifen, schmunzelt der Sänger und sagt: „Und Durex-Kondome!“ Beide lachen sich schlapp und sorgen damit auch bei einigen Zuschauern für gute Laune.

+++ Mickie Krause und Lorenz Büffel: Jetzt ist es endlich raus – Ballermann-Stars lassen die Bombe platzen +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Alle Folgen von „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ kannst du in der ARD-Mediathek jederzeit streamen.