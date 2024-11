Urlaub auf Mallorca: Ich ging alleine in den Megapark – es dauerte keine 30 Minuten

Der Megapark ist auf Mallorca eine der Adressen für Partytouristen. In der Hauptsaison von April bis Oktober gehen hier nicht nur Urlauber auf Mallorca ein und aus, sondern auch die Ballermann-Künstler.

Wer sich einen der täglichen Auftritte im Megapark anschaut, der ist in der Regel nicht alleine unterwegs. Hin und wieder wagen sich Urlauber auf Mallorca aber auch alleine in den Partytempel. Ich habe den Test gemacht. Eines hatte ich nicht erwartet.

Urlaub auf Mallorca: Alleine im Megapark – das musst du wissen

Am Sonntag (13. Oktober) stand auf dem Abendplan im Megapark der Auftritt von Malle-Urgestein Mickie Krause. Für Tausende Gäste Grund genug, um 20.30 Uhr die beliebte Partylocation am Ballermann zu stürmen. Auch ich mischte mich relativ kurzfristig unter die Ballermann-Gäste.

Als ich im Megapark ankam, war der Laden bereits gerammelt voll. Und wer als Urlauber schon mal hier am Ballermann 6 auf Mallorca war, der weiß, dass einem nicht viel Zeit bleibt, sich lange am Eingang aufzuhalten und erst mal alles auf sich wirken lassen. Denn schnell wird man von einem der Mitarbeiter mitten ins Geschehen gescheucht.

Nach 30 Minuten war Schluss

Gerade wenn man alleine im Megapark unter Tausenden von Menschen unterwegs ist, kann es einen hier schon mal an Eindrücken erschlagen. Bevor der Auftritt von Mickie Krause begann, stellte ich mich an den Rand des Geschehens – abseits von einem der Tische. Ich bekam relativ schnell Gesellschaft von einem Urlauber, der sich ebenfalls alleine in die Ballermann-Location gewagt hatte.

Noch mehr News zum Urlaub auf Mallorca:

Schnell kam auch eine Kellnerin auf uns zu und forderte uns zur Bestellung auf. Wenige Minuten später brachte sie uns unsere Getränke. Mittlerweile war eine halbe Stunde vergangen. Doch als ich gerade zum Trinken ansetzte, winkte mich die Kellnerin zu sich. Ich sollte ihr folgen. Auf halbem Weg zur Bühne bedeutete sie mir, mich an einen noch halb leeren Tisch zu anderen Gästen dazu zu stellen. Alleine am Rand stehen? Im Megapark eine Sache der Unmöglichkeit. Das sollten Urlauber auf Mallorca, gerade wenn sie hier alleine unterwegs sind, bedenken.