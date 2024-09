Kult-Sänger Tim Toupet macht klare Ansage – „Da ist Schluss“

Der singende Kult-Friseur aus Köln, Tim Toupet, bringt die Menschen in Deutschland aber auch auf Mallorca ordentlich zum Feiern. Egal ob „Du hast die Haare schön“, „Ich bin ein Döner“ oder „So ein schöner Tag“ – die Feiermeute grölt die Hits mit.

Doch nicht nur die Bühne macht Tim Toupet unsicher. Auch über den Fernsehbildschirm flackert der Kult-Sänger regelmäßig. Seine Fans konnten bereits bei Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars“ oder der „Wok WM 2023“ mit dem Kölner fiebern. Im Interview mit unserer Redaktion verrät er, worauf er in Zukunft Bock hat und was für ihn so überhaupt nicht in die Tüte kommt.

Tim Toupet-Fans haben Grund zur Freude

Seine Fans dürften dem 6. September schon entgegenfiebern. Denn dann erscheint der neuste Hit des Kult-Friseurs „Dann leg ich Schlager auf“. Das Besondere: Den Song, der aus der Feder von Reiner Hömig stammt, performt er keines Wegs alleine. An seiner Seite steht dabei niemand Geringeres als Mickie Krause. Die Dreharbeiten zum Video sind bereits im Kasten (>>HIER<< bekommst du einen Einblick hinter die Kulissen). Doch Zeit zum Ausruhen hat Tim Toupet keinesfalls. Denn sein nächstes Projekt steht bereits an.

+++ Zwischen Bierkönig und Megapark: Mickie Krause und Tim Toupet über ihren neuen Malle-Ohrwurm +++

Ins Tonstudio zieht es den 52-jährigen Sänger dabei nicht. Er steht wieder vor der Kamera. Die Dreharbeiten beginnen bereits am Montag (2. September) auf Mallorca. „Viel darf ich dazu noch nicht sagen. Aber ich freue mich“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion, „Das Sommerhaus hat mir damals auch echt viel Spaß gemacht. Ich würde auch gerne ins Dschungel-Camp. Da war ich ja schon so fast – als Ersatzkandidat. Aber da hätte ich wirklich Bock drauf. Ich würde alles machen. Okay fast alles.“

Mehr News:

Denn auch wenn Tim gerne vor der Kamera steht und gerne in jeglichen Fernsehformaten mitspielen würde, so gibt es doch auch etwas, dass für ihn nicht infrage kommt. „Da, wo sie alle nackt rumrennen – ‚Adam und Eva‚ oder ‚Naked Attraktion‚ – da ist dann Schluss. Das mache ich nicht“, lacht er. Auch wenn Tim noch nicht über sein neustes Fernsehprojekt sprechen darf – immerhin wissen wir, um welches TV-Format es sich mit Sicherheit nicht handeln wird.