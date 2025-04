Mallorca: Bei diesen Bildern schauen Partyurlauber blöd aus der Wäsche

Im Sommer tanzen, feiern und trinken hier Tausende: Ja, die Playa de Palma oder wie der Deutsche sie gerne nennt – der Ballermann – ist von Ende April bis Oktober DER Hotspot für Partyschlager-Freunde aus der ganzen Welt. Straßenhändler verkaufen gefälschte Trikots und allerlei anderen Plunder, in den Bars und Kneipen sitzen junge Menschen, trinken, essen, genießen die Sonne. Doch die wenigsten von ihnen wissen, wie es rund um die Party-Monate an der Playa aussieht.

Dann nämlich zieht es ein zumeist älteres Klientel nach S’Arenal. Wo sonst die Party-Urlauber ihren Rausch ausschlafen, spazieren nun Rentnerinnen und Rentner. Auch junge Familien genießen die Ruhe vor dem Partysturm auf Mallorca.

Boule statt Bier auf Mallorca

Besonders witzig: Direkt an der Playa gibt es eine kleine Grünfläche. Im Sommer sind hier oft junge Menschen zu sehen, die entweder ein kleines Nickerchen machen, oder sich noch ein Bierchen genehmigen. Nun jedoch wird der Platz ganz anders genutzt.

++ Mallorca: Dubiose Männer am Strand – Experten warnen eindringlich ++

Konnten wir doch in dieser Woche beobachten, dass sich gleich mehrere Boule-Spieler gefunden haben, um hier ihrem sportlichen Wettkampf zu frönen. Es sind Szenen, die Partyurlaubern durchaus Spanisch vorkommen könnten.

Mallorca-Openings sind Ende April

Auffällig auch: Die Strandabschnitte sind deutlich sauberer als in der Hochsaison. Und das, obwohl es dieser Tage schon gut voll an der Playa ist. Vielleicht ein kleiner Hinweis, dass man auch im Party-Modus ein wenig auf seine Umwelt achten darf.

Mit der Ruhe vorbei dürfte es dann spätestens Ostern sein. Dann werden die ersten größeren Party-Urlauber-Massen erwartet. Besonders voll aber wird es ab dem 24. April. Dann nämlich starten der „Bierkönig“ und der „Megapark“ zeitgleich in die Saison. Dabei dürfte besonders spannend werden, wie Mia Julia im „Megapark“ aufgenommen wird. Sang der Party-Schlager-Megastar doch bis dato immer im „Bierkönig„. Nun also der Sensationswechsel. Eines also ist klar: Die Malle-Saison 2025 dürfte unterhaltsam werden!