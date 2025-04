Mallorca: Dubiose Männer am Strand – Experten warnen eindringlich

Im Urlaub achtet man immer ein bisschen weniger aufs Geld. Ein Cocktail hier, ein Souvenir da, wollen wir heute Abend doch lieber noch lecker essen gehen? Klar, dass sich das einige zu Nutzen machen wollen. Da wird billiger Plunder als authentisches, von Einheimischen gefertigtes Spitzenprodukt gepriesen. Und auch am Strand lauert die ein oder andere Gefahr für den Geldbeutel. Auf Mallorca sind das vor allem die zahlreichen Strandverkäufer, die mit ihren gefälschten Trikots, sonderbaren Hüten oder knallbunten Sonnenbrillen die Gunst der Urlaubenden erringen wollen. Beziehungsweise wohl eher ihr Erspartes.

Es gibt aber auch Menschen am Strand, vor denen Experten dringend warnen, weil ihr Wirken wirklich schwere Schäden für die Gesundheit zur Folge haben können. Wir meinen natürlich die illegalen Masseurinnen, die schon seit einigen Jahren am Strand von Mallorca zu beobachten sind. Meist massieren sie die Touristinnen und Touristen direkt auf ihrem Strandtuch. Ein großes Problem, wie Experten erklären.

Gesundheitsgefährdende Massagen am Strand von Mallorca

So berichtete die „Mallorca-Zeitung“ bereits 2014 in einem Artikel, dass Experten vor allem mangelnde Hygiene, aber benannten auch das Gesundheitsrisiko, das aufgrund fehlender professioneller Liegen besteht.

++ Ankunft am Flughafen Palma: Irgendwas stimmt hier doch nicht ++

Geändert hat sich aber scheinbar nur wenig. Waren es im vergangenen Jahren vor allem Frauen, die komplett vermummt ihre Massage-Dienste anboten, scheinen in diesem Jahr auch Männer ins Massage-Business eingestiegen zu sein.

Jetzt massieren auch die Männer mit

So konnten wir am Montagnachmittag an der Playa de Palma einen Herrn in Deutschlandtrikot und Cap sehen, wie er eine Frau am Strand massierte. Wie auch die Damen hatte er eine Tasche mit Flüssigkeiten dabei, massierte damit eine Frau direkt am Strand.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Dame keine bleibenden Schäden davonträgt und ihren Urlaub weiterhin genießen kann.