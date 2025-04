Ankunft am Flughafen Palma: Irgendwas stimmt hier doch nicht

„Endlich wieder Malle, endlich wieder da. Endlich wieder Malle, auf ein neues Jahr…“ So singt der neue Superstar des „Megapark“ – Mia Julia – in ihrem 2017 erschienenen Song „Endlich wieder Malle“. Wenn die ersten Ballermann-Touristen aber dieser Tage am Flughafen in Palma landen, dürften sie sich verwundert die Augen reiben. Irgendwas fehlt hier doch.

Ja, es ist kaum zu übersehen. Wobei: Eigentlich ist gar nichts zu sehen. Hat der Partytempel „Megapark“ in der jüngeren Vergangenheit stets mit riesigen Plakaten seine Superstars wie Mickie Krause, Isi Glück oder auch Lorenz Büffel beworben, sind die Wände im Flughafen Palma dieser Tage auffallend unauffällig.

Flughafen Palma wird derzeit renoviert

Kein Mickie, kein Lorenz, und auch keine Mia Julia, die in diesem Jahr ihre erste „Megapark“-Saison nach ihrem Abschied vom „Bierkönig“ spielen wird. Ein aufsehenerregender Wechsel, war es doch in der Vergangenheit schier unmöglich, von der einen in die andere Super-Disco an der Playa de Palma zu wechseln (hier findest du alle Infos).

Es sind wohl die riesigen Umbau- und Bauarbeiten am Flughafen Palma, die eine großflächige Plakatierung unmöglich machen. Überall wird gerade gewerkelt, im Gebäude, aber auch außerhalb. Sogar die Buslinien, die auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende Touristen in die Mallorca-Hochburgen Palma und S’Arenal bringen, wurden zeitweise an andere Bushaltestellen verlegt. Zumindest das aber scheint sich dieser Tage wieder zu normalisieren.

Die Super-Saison 2025 steht in den Startlöchern

Und so wird sich zeigen, ob der „Megapark“ daran interessiert ist, eine Lösung für das Werbeproblem zu finden und die Gesichter seiner neuen Stars prominent bei der Ankunft auf Mallorca zu präsentieren.

Sinnvoll wäre es sicherlich: Dürfte die Saison 2025 doch eine der aufregendsten überhaupt werden. So wird sich zeigen, wie die Touristen auf die neuen Megastars im „Megapark“ reagieren wird, oder ob auch der „Bierkönig“, der unter anderem Ikke Hüftgold zurück an die Schinkenstraße holen konnte, mithalten kann und es wieder einen spannenden Zweikampf um die Gunst der Partyfreundinnen und -Freunde in Arenal geben wird.