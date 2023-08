Michael Wendler: Erstes Video von Laura nach Geburt – DAS war klar

Rund sieben Wochen ist es nun her, dass Laura Müller und Michael Wendler ihr großes Glück mit der ganzen Welt teilten. Via Social-Media gab das Paar bekannt, dass ihr Sohn Rome Aston zur Welt gekommen sei.

„Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe. Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt. Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby“, hieß es damals von Laura Müller. Seitdem ist viel passiert. Vor allem bei Michael Wendler.

Michael Wendler gibt kein Comeback bei „Schlager unter Palmen“

Hatte der Schlagersänger vor Kurzem noch stolz erklärt, dass sein großes Bühnencomeback in Griechenland stattfinden werde, war der Zauber schon wenige Stunden später wieder Geschichte. Mehrere Künstler, die auch bei dem Mini-Festival „Schlager unter Palmen“ auftreten sollten, quittierten direkt nach Bekanntwerden des Wendler-Auftritts ihre Teilnahme. Wenig später wurde dann direkt das ganze Festival gestrichen.

Nun bleibt also zumindest Laura Müller wieder viel Zeit, für eine ihrer scheinbar liebsten Beschäftigungen: dem Shoppen. So ist es auch wenig verwunderlich, dass das erste öffentliche Instagram-Video die 23-Jährige ausgerechnet beim Schaufensterbummel zeigt.

Schaufenster-Bummel in den USA

In ihrer Instagram-Story sehen wir Laura, in schwarzer Jogginghose und knappem Top bekleidet, durch eine Art Outlet schlendern. Jedenfalls ist ein Geschäft an das andere gereiht und mit „Carter’s“ ist auch ein Kindergeschäft nicht weit. Wo Michael oder Baby Rome Aston sind, sehen wir auf dem Bild nicht. Dabei gewesen sind sie aber scheinbar. So schreibt Laura zu dem Video: „Love our little trips together“, zu Deutsch: „Ich liebe unsere gemeinsamen Ausflüge.“

