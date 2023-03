Nach Michael Wendler: Diese Promis wollen die Zuschauer ebenfalls nie wieder im TV sehen

Was waren das für ereignisreiche Tage: Am Dienstag hatte RTL ZWEI noch angekündigt, eine Doku über die Schwangerschaft von Laura Müller und Michael Wendler ausstrahlen zu wollen. Kurz nach der Verkündung brach der Shitstorm über den Sender herein. Es gab massig Kritik für die Entscheidung, eine Person wie Michael Wendler, die im Zuge der Coronapandemie Deutschland als KZ bezeichnet hatte, zurück ins Fernsehen zu holen.

Schlussendlich war der Druck wohl zu groß. Am Mittwoch revidierte RTL ZWEI seine Entscheidung und sagte die Show mit Michael Wendler und Laura Müller ab. Eine Rückkehr ins deutsche Fernsehen scheint damit für die beiden ein für allemal verbaut. Doch welche Stars sollten nach der Meinung vieler TV-Zuschauer auch nie wieder einen Platz im TV bekommen?

Attila Hildmann

Zuallererst denkt man da wohl an Attila Hildmann. Der einstige Star der veganen Szene driftete im Rahmen der Coronapandemie ähnlich wie der Wendler in krude Kreise ab. War Hildmann vor Ausbruch der Pandemie noch gern gesehener Gast in Shows wie „Stern TV“, „Schlag den Star“ oder „Let’s Dance“ arrivierte der Berliner in Rekordzeit zur Persona non grata. Auf Demos und Kundgebungen schwadronierte Hildmann über angebliche Zwangsimpfungen, beschimpfte die deutsche Presse als „Hetzer und Soldaten der NWO“.

2021 teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit, dass der Koch in die Türkei geflüchtet ist. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Volksverhetzung vor.

Eva Herman

Sie galt einst als eine der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands: Eva Herman. Doch auch die einstige „Tagesschau“-Sprecherin machte sich mit kruden Aussagen untragbar. So veröffentlichte sie ihr Buch „Das Eva Prinzip“ und sorgte mit dem darin beschriebenen konservativen Familienverständnis für Kontroversen. In einer Pressekonferenz fielen dann Sätze, die die Karriere der Moderatorin vollends ins Wanken brachten. Ihre Aussagen wurden als Lob der nationalsozialistischen Familienpolitik interpretiert. Wenig später beendete der NDR die Zusammenarbeit mit seiner Moderatorin.

Auf Telegram folgen ihr heute fast 200.000 Menschen. Eva Herman teilt dort unter anderem Artikel der rechtskonservativen Zeitung „Junge Freiheit“ und Videos, in denen Themen wie „das Sterben der Geimpften“ besprochen werden.

Henrik Stoltenberg

Er ist der Enkel des einstigen CDU-Verteidigungspolitikers Gerhard Stoltenberg. Dass die politische Karriere aber nicht die seine werden würde, war recht schnell klar. Henrik Stoltenberg machte eher als Macho in Trashformaten wie „Love Island“ oder „Temptation Island V.I.P.“ von sich reden.

Doch dann geriet der TV-Schönling auf die schiefe Bahn. Der 26-Jährige soll im Juli vergangenen Jahres angeblich „Heil Hitler“ aus dem Fenster seiner Kölner Wohnung geschrien haben. Sechs Wochen später folgte der nächste Eklat. Nach einem Club-Besuch in Köln soll Stoltenberg rassistische Parolen gegrölt haben. Die Vorkommnisse wurden angezeigt, das Kölner Amtsgericht verurteilte Stoltenberg wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro. Sein Sender RTL beendete daraufhin die Zusammenarbeit.