Michael Wendler in Bochum: Am Mittwochmittag war der Drops gelutscht

Er hat es wirklich geschafft. Trotz aller erschreckenden Aussagen, trotz der Verluste seiner Geschäftspartner, trotz allem Hohn und Spott: Michael Wendler ist zurück. Der Mann, der im Rahmen der Coronapandemie mit absurden Äußerungen seine Karriere aufs Spiel setzte, wird wieder in Deutschland auftreten. Und das sogar vor ausverkauftem Haus.

So meldete sich am Mittwochmittag der „Prater“, die Discothek, in der Michael Wendler am Samstagabend (24. Mai 2025) singen wird, bei Instagram zu Wort. Und sagen wir es mal so: Wer jetzt noch Tickets im Vorverkauf erstehen wollte – der Drops ist gelutscht!

Michael Wendlers Konzert in Bochum ist ausverkauft

Auf der Social-Media-Plattform schreibt der „Prater“: „Wir freuen uns über den phänomenalen positiven Zuspruch und teilen Euch mit das wir AUSVERKAUFT sind!“ Eine kleine Chance an Tickets zu kommen gibt es allerdings noch.

++ Michael Wendlers Konzert in Bochum: Veranstalter sorgt für Gewissheit ++

„Resttickets und Plätze von Gästen die nicht erscheinen halten wir an der Abendkasse (ab 22 Uhr) gerne für Euch bereit. So kann vielleicht auch der Ein oder Andere spontane Fan noch eine Chance finden, bei der Schlager-Party dabei zu sein“, so die Bochumer Discothek.

Wendler kommt ohne seine Laura nach Deutschland

Wendler selbst hat zu den neuesten Entwicklungen noch nichts geschrieben. Via Facebook verkündete der selbsternannte „König des Popschlager“ lediglich, dass sich seine Fans im Ruhrgebiet auf neue Autogrammkarten freuen dürfen. Spannend dürfte aber auch sein, wie sich Wendler nach der langen Bühnenabstinenz präsentieren wird.

Auf die Unterstützung seiner Frau Laura Müller kann er sich dabei jedoch nicht verlassen. Zumindest nicht vor Ort. Die 24-Jährige bleibt mit den gemeinsamen Söhnen Rome Aston und Ocean Armor in den USA. Ganz allein wird das Nacktmodell dabei aber nicht sein. Wer in Wendlers Abwesenheit an Lauras Seite ist, liest du hier.