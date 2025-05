Michael Wendlers Konzert in Bochum: Veranstalter sorgt für Gewissheit

Allen Unkenrufen zum Trotz scheint es wirklich zu passieren: Michael Wendler wird wieder auf einer deutschen Konzertbühne stehen und singen. Der Mann, der seit seinen erschreckenden Aussagen im Rahmen der Coronapandemie keinen Schritt mehr auf eine Bühne seines Heimatlandes gesetzt hatte, kehrt wirklich zurück.

Am Samstag (24. Mai 2025) soll es so weit sein. Nach geplatzten Auftritten in der Schweiz oder auch Griechenland soll es nun in Bochum sein. In der Discothek „Prater“ soll das Comeback stattfinden. Und es scheint voll zu werden.

Michael Wendler kehrt nach Deutschland zurück

So bestätigte Veranstalter Hendrik Büchten der „WAZ„, dass der Vorverkauf durchaus erfreulich laufe. „Der Vorverkauf läuft hervorragend, die Bude ist voll. Wir haben mit mehr Skepsis gerechnet“, so Büchten.

Durchaus überraschend, da sich doch im Vorfeld in den sozialen Medien etliche Stimmen zu Wort gemeldet hatten, die die Entscheidung des „Prater“, einem Mann wie Michael Wendler eine Bühne zu bieten, kritisiert hatten. Es bleibt also spannend, wie und in welcher Form Michael Wendler am Samstag in seiner alten Heimat NRW empfangen wird.

Konzerte in Bochum, Datteln und Salzwedel

Klar ist jedoch, auf die Unterstützung seiner Frau Laura kann Michael Wendler an diesem für ihn so wichtigen Tag nicht zählen. Sie wird mit den zwei Kindern in den USA bleiben. Bekommt dort zudem Hilfe von ihrer Familie. Die war zuletzt im vergangenen Jahr in den Staaten, um Laura, Michael und die beiden Kids Rome Aston und Ocean Amor zu besuchen.

Weitere Konzerte des Wendlers stehen dann wieder im Sommer und Frühherbst an. So singt der 52-Jährige unter anderem am sechsten September in der Arena Oberhausen, am 20. Juni im Festzelt Datteln und am 23. August bei einer Open-Air-Veranstaltung im sächsischen Salzwedel. Man darf gespannt sein, wie das Comeback des einst so gefeierten Schlagerstars verläuft.

Den ganzen Artikel der WAZ kannst du hier lesen.