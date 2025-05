Michael Wendler in Bochum: Diskothek warnt Fans

Es soll sein großes Comeback werden: Michael Wendler kehrt auf die Bühne zurück.

Am Samstagabend (24. Mai) will der Schlagersänger seinen Fans in Bochum einheizen. Die mussten lange auf ihren Star verzichten, nachdem er sich aufgrund von erschreckenden Äußerungen und folgenschweren Absagen seitens der Veranstalter weitestgehend aus der Musikwelt zurückgezogen hatte.

Jetzt also der nächste Versuch für Michael Wendler, in der Branche wieder Fuß zu fassen. Die Diskothek „Prater“, in der das Konzert stattfindet, meldete sich bereits wenige Tage zuvor im Netz zu Wort und machte die Neuigkeit öffentlich: Der Gig ist ausverkauft.

Doch die Diskothek spricht darüber hinaus auch eine Warnung aus, die an Fans gerichtet ist.

Michael Wendler tritt in Bochum auf: Diskothek warnt Fans

Es war kein leichter Weg für Michael Wendler, hierzulande wieder ein Konzert geben zu können. Seit der Corona-Hochphase im Herbst 2020 hat sich der Sänger seinen eigenen Ruf zunichtegemacht. Damals warf er der Bundesregierung schwere Verstöße gegen die Verfassung vor und wurde anschließend als Juror bei DSDS entlassen. Von da an bezeichnete man ihn öffentlich als Verschwörungstheoretiker. Seither zogen auch andere Sänger die Reißleine, wollten nicht mehr mit Michael Wendler auf einer gemeinsamen Veranstaltung auftreten.

Jetzt also das Comeback des Wendlers.

„Wir freuen uns über den phänomenalen positiven Zuspruch und teilen Euch mit, dass wir AUSVERKAUFT sind!“, schreibt der Bochumer „Prater“ auf Instagram. Resttickets werden noch an der Abendkasse verkauft. Doch diejenigen Fans, die noch andere Wege finden, an Karten zu kommen, sollten höllisch aufpassen. Denn die Diskothek im Ruhrgebiet schreibt zusätzlich als Kommentar bei Instagram:

„Wir empfehlen unseren Partner Ticketswap für Gäste, die Karten kaufen/verkaufen möchten, und raten dringend davon ab, im Social Media Karten zu kaufen!“

Michael Wendler: Vorsicht vor Ticket-Betrügern!

Konzerttickets auf Social Media zu erwerben, ist nicht gerade ungefährlich. So kam es bei anderen Veranstaltungen diverser Künstler bereits des Öfteren vor, dass Betrüger ihre Finger im Spiel hatten und es gezielt auf ausverkaufte Events abgesehen hatten. Sie bieten dann häufig gefälschte Angebote an.

Erkennen kann man Betrüger vor allem daran, dass sie Vorkasse verlangen und das Geld ins Ausland überwiesen werden soll. Darüber hinaus geben sich die Betrüger gerne als Fans aus.

Wer das Wendler-Konzert in Bochum am Samstag also nicht verpassen möchte und noch Karten benötigt, sollte es lieber auf regulärem Weg an der Abendkasse versuchen.