Michael-Wendler-Konzert in Bochum plötzlich ausverkauft: „Schon komisch“

Damit hatten wohl nicht viele erwartet: Jahrelang ließ sich Michael Wendler nicht in Deutschland blicken. Nach seiner Abreise in die USA im Rahmen der Coronapandemie und den zahllosen erschreckenden Aussagen gegen Regierung und Verantwortliche, hätten wohl auch einige Menschen in diesem Land nichts dagegen gehabt, wenn er gar nicht mehr zurückgekehrt wäre. Doch nun steht das Comeback auf einer deutschen Bühne ganz kurz bevor.

Am 24. Mai 2025 will Michael Wendler in der Bochumer Discothek „Prater“ im Rahmen einer Schlagerparty singen. Und das sogar vor ausverkauftem Haus, wie der Club am Mittwochmittag bekanntgab.

Michael Wendlers Konzert in Bochum ist ausverkauft

„Wir freuen uns über den phänomenalen positiven Zuspruch und teilen Euch mit das wir AUSVERKAUFT sind“, schrieb der Prater via Instagram. Allerdings würden noch „Resttickets und Plätze von Gästen die nicht erscheinen“, an der Abendkasse bereitgehalten. Und auch Michael Wendler ließ es sich nicht nehmen, wenige Stunden später seinen ganz persönlichen Triumph in gewohnt großspuriger Art und Weise zu zelebrieren.

++ Michael Wendler in Bochum: Am Mittwochmittag war der Drops gelutscht ++

„Nichts kann aufhalten, was kommt“, schreibt der Sänger am frühen Abend bei Facebook. Klar, dass sich unter dem Posting Diskussionen ergeben. Zwischen denen, die dem Wendler die Treue halten und denen, die kein gutes Haar an ihm lassen. „Ist schon komisch, oder? So viele schimpfen über ihn, aber Konzerte sind ausverkauft, und wenn man ihn im Tanzstadl spielt, ist auch immer die Tanzfläche voll“, heißt es da beispielsweise. Aber auch Fragen wie „Warum kann man noch Tickets kaufen, wenn hier steht ausverkauft?“ werden aufgeworfen.

Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie der einstige König des Popschlager am Samstagabend in Bochum empfangen wird. Unterstützung von seiner Laura wird er jedoch in Bochum nicht bekommen. Die hat sich entschieden mit den Kindern in den USA zu bleiben. Alleine ist sie jedoch nicht.