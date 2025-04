Oben-ohne-Show bei Mia Julia – Fans flippen vollkommen aus

Mia Julia sorgte mit ihren Nacktshows in der Ballermann-Branche 2012 für großen Wirbel. Gesang, Show und Striptease in einem wurden zum Markenzeichen des einstigen Porno-Sternchens. Splitterfasernackt präsentierte sich die zierliche blonde Frau aus Bayern auf der Bühne, doch diese Zeiten sind lange vorbei.

2018 kam es zum offiziellen Nackt-Verbot am Ballermann durch die spanische Regierung. Bereits ein Jahr zuvor entschied Mia Julia aus freien Stücken, immerhin das Höschen anzulassen, von 2018 an war auch busenfrei untersagt. Doch zum Opening-Finale am Sonntag (28. April) wurde wieder viel nackte Haut gezeigt. Die Besucher bekamen im Megapark eine ganz besondere Oben-ohne-Show geliefert.

Mia Julia tritt mit Sixx Paxx auf

Um 22.30 Uhr war Showtime im Untergeschoss des Megaparks angesagt. Wie es sich für die „Königin von Mallorca“ gehört, hat sich Mia Julia von sechs starken Männern auf die Bühne tragen lassen. In der Waagerechten trugen die Muskelmänner die 157 Zentimeter zierliche Ballermann-Sängerin über ihren Köpfen auf die Bühne – eine Inszenierung, wie man sie sonst von Superstars wie Helene Fischer oder Lady Gaga kennt.

Das Megapark-Publikum kreischte laut auf und kam dabei fast ein wenig in Schnappatmung – allerdings nicht nur wegen Mia Julia. Denn bei ihren Begleitern handelte es sich um die bekannte Stripper-Gruppe „Sixx Paxx“, die sich Oben-Ohne zeigte und ihre gestählten Waschbrettbäuche präsentierte.

Apropos „Oben-Ohne“: Auch Mia Julia performte wieder in einem gewohnt knappen Outfit. Mit Overknee-Stiefeln, Mini-Rock und halb durchsichtigem Netz-Oberteil konnte die 38-Jährige mit der Stripper-Gruppe mehr als nur mithalten. Für die Party-Sängerin war es der dritte Auftritt beim Opening. Schon bei Finch einen Tag zuvor trat sie als Überraschungsact auf (hier mehr dazu).