Megapark und Bierkönig: Preis-Check 2025 – eine Mallorca-Disko zieht die Preise an

Am Ballermann auf Mallorca, wo das deutsche Partyvolk sich gerne herumtreibt, gibt es die zwei Schwergewichte: Megapark und Bierkönig. Diese beiden Clubs sind vor allem für lauten Partyschlager und fließendem Alkohol bekannt. Und obwohl sie sich so ähnlich sind, hat wohl fast jeder Ballermann-Fan seinen eigenen Favoriten.

Die einen mögen eine Location lieber als die andere, die anderen legen ihren Favoriten nach den Mallorca-Künstlern, die der Laden verpflichtet hat fest oder finden das Personal in einem Club besonders nett. Doch wo sind die Getränke am günstigsten? In welchem der beiden Läden lässt es sich unbeschwerter feiern, weil das Portemonnaie sich langsamer leert? Wir haben den Preis-Check gemacht!

Megapark oder Bierkönig: Wo lohnt es sich mehr?

So oder so ist wahrscheinlich allen, die zum Partymachen nach Mallorca reisen, klar: Günstig wird es nicht. Aber wer ein wenig genauer hinschaut, kann zumindest ein bisschen sparen. Oder auch seinen Lieblingsladen nach den Preisen auf der Getränkekarte wählen.

+++ Urlaub auf Mallorca: Expertin warnt – „Macht solche Vorfälle öffentlich“ +++

Der Saisonstart steht vor der Tür und der Preis-Check steht an. Zu Saisonbeginn kostet der Liter Bier im Megapark 18,60 Euro, im Bierkönig gibt es dieselbe Menge für 16,50 Euro (Stand: 18. April 2025). Zum vergangenen Jahr hat es hier keine Veränderung gegeben. Einen Liter Sangria erhält man im Megapark für denselben Preis wie den Liter Bier im Bierkönig für 16,70 Euro, also 20 Cent mehr als in der Saison 2024.

Mallorca: 2024 vs. 2025 – Der Vergleich überrascht!

Bei den beliebten Mischgetränken wie Wodka Lemon zahlt der Partygänger im Megapark auf Mallorca wie letztes Jahr 24,60 Euro für einen Liter. Dabei ist es egal, welche Spirituose und welche nicht-alkoholische Komponente er wählt – außer die Wahl fällt auf Energy. Der Energy-Longdrink kostet im Megapark pro Liter 26,60 Euro.

Mehr News:

Im Bierkönig gibt es Mischgetränke für 21,50 Euro pro Liter – man zahlt einen Euro mehr als 2024. Möchte man etwas hochwertigere Spirituosen aus seinem Krug genießen, können noch einmal ein bis drei Euro hinzukommen. Energy als Mischgetränk kostet drei Euro mehr.

Die Preise im Megapark haben sich im Vergleich zu 2024 nicht verändert, jedoch waren diese im letzten Jahr schon höher als bei der Konkurrenz. Der Bierkönig hat in diesem Jahr die Kosten für Trinkfreudige etwas erhöht, bleibt jedoch immer noch günstiger als der Erzrivale. Es bleibt abzuwarten, ob die Preise während der Saison noch einmal steigen.