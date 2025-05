Sido tritt am Ballermann auf – und zwar schon sehr bald

Was für eine verrückte Ballermann-Saison wird das bitte? Kurz vor dem Saisonstart dachte mancher Mallorca-Fan, dass der Bierkönig all seine großen Stars wie Mia Julia oder auch Oli P. an den Megapark verliert. Doch nun zaubert der Partytempel einen neuen Künstler nach dem anderen aus dem Hut.

Am Freitagabend (9. Mai) ließ der Bierkönig die nächste Bombe platzen. Kein Geringerer als Rapper Sido im „Wohnzimmer“ von Mallorca auftreten – und das schon sehr bald.

Sido im Bierkönig – „Hat niemand kommen sehen“

„Mein Zuhause, meine Straße, mein Block“ befinden sich von Sido offenbar nun direkt auf der berühmten Schinkenstraße. Mit diesen Zeilen verkündet der Bierkönig auf Instagram die große Überraschung. „Was hier passiert, hat niemand kommen sehen. Nicht da, wo man es erwartet. Auf Mallorca. Mitten in deinem Wohnzimmer.“ Und Sido kommt nicht alleine, denn er hat noch DJ Desue im Gepäck. Gemeinsam treten sie al „Usta Soundsystem“ auf.

Und ein Termin für die Premiere im Bierkönig steht auch schon: der 15. Mai 2025. Die Fans sind fassungslos. „Oha wie geil“, „Hammer! Bierkönig – unschlagbar und immer für eine Überraschung gut“ oder „Was zur Hölle. Ihr spinnt doch, krass“, heißt es in den Kommentaren.

Sido hat bereits einen Ballermann-Song

Damit sind Sido DJ Desue schon die vierte große Überraschung in dieser Saison des Bierkönigs. Erst feierte Oimara Ballermann-Premiere mit seinem Dauer-Ohrwurm „Wackelkontakt“, dann folgte das Comeback von Ikke Hüftgold, bald soll Heino auf der großen Bühne stehen und nun einer der bekanntesten deutschen Rapper.

Naja einen Ballermann-Song hat der 44-Jährige ja schon. Im letzten Jahr hat er gemeinsam mit dem YouTube-Kollektiv „Die Rinos“ (bestehend aus Marc Eggers, Sascha Hellinger, Tim Gabel, Rewinside und Inscope21) das Lied „Fünf-Liter-Säule“. Innerhalb von 24 Stunden war der Text geschrieben. Am nächsten Tag haben die Rinos ihn erstmals live im Megapark performt. Nun ist also der Bierkönig dran.