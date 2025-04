Große Überraschung bei Megapark-Comeback von Finch – DAS stand so nicht auf dem Plan

Zum großen Ballermann-Opening 2025 hat sich der Megapark nicht lumpen lassen und die ganz großen Geschütze aufgefahren. Der Premieren-Auftritt von Mia Julia zum Start am Donnerstag (24. April) sorgte bereits für eine volle Hütte. Doch der Partytempel an der Playa de Palma auf Mallorca setzte noch einen oben drauf.

Denn am Samstag (26. April) tauchte plötzlich ein Überraschungs-Act auf – und niemand wusste vorher etwas davon. Dabei war das Line-Up für den Abend mit Pietro Lombardi, dem Rückkehrer Finch und Eko Fresh ohnehin schon spektakulär. Doch für das 25-jährige Jubiläum heißt das Motto des Megaparks in diesem Jahr offenbar mehr ist mehr.

Megapark: Finch und Mia Julia sorgen für Eskalation

Zum großen 25-jährigen Jubiläum präsentierte sich der Megapark in einem modernisierten und verschönerten Look. Besucher haben beim Eintreten das Gefühl, in einer Dschungeloase gelandet zu sein, Palmen und Lianen die von der Decke hängen soweit das Auge reicht. Aber keine Sorge, denn auf den Hockern darf immer noch getanzt werden und die berühmten Trinksäulen gibt es auch noch.

Finch und Mia Julia im Megapark. Foto: Saskia Papenthin

Und um 21:45 Uhr herrschte in der Disko an der Playa de Palma plötzlich der Ausnahmezustand, als Finch nach zwei Jahren in den Megapark zurückkehrte. Richtig eskaliert und den Lautstärkepegel ins Unermessliche getrieben, hat sie plötzlich, als völlig unerwartet Mia Julia auf der Bühne auftauchte. Insgeheim hatten es Fans vielleicht nach ihrem Wechsel vom Bierkönig in den Megapark schon gehofft. Immerhin haben die beiden einen gemeinsamen Song, dessen Titel auch gleichzeitig das Motto des Auftritts war: „Wir eskalieren“.

Insgesamt dauerte die gemeinsame Performance nicht viel länger als fünf Minuten, doch am Ende gab es „Mia Julia Olé“-Rufe. Die Partykönigin scheint in ihrem neuen Zuhause angekommen – auch dank Finch. Und auch ihn wollte das Publikum kaum gehen lassen. Aus angekündigten „26 Minuten“ wurden am Ende 40 Minuten.