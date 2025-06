Mallorca: Neuerung im Megapark – das gab es vorher noch nie!

Die Lieblingsinsel der Deutschen hat sich längst als Hotspot für ausgelassene Partynächte etabliert. Besonders an der Playa de Palma wird der Tag zur Nacht gemacht – mit Live-Musik, XXL-Drinks und ausgelassener Party-Stimmung. Ob im Bierkönig, Oberbayern oder im Megapark: Auf Mallorca feiern tagein, tagaus tausende Touristen den ultimativen Partyurlaub.

Und wer schon mal im Megapark auf Mallorca gefeiert hat, weiß: Hier fließt der Alkohol in Strömen! Und das meistens aus den üblichen 5-Liter-Säulen, die auf keinem der Partytische fehlen dürfen. Ein neues Gadget sorgt jetzt dafür, dass der Nachschub noch schneller und unkomplizierter läuft – und das dürfte den ein oder anderen zum Staunen bringen!

Mallorca: Änderung lässt Megapark-Besucher staunen

Zwar gehören die kultigen Getränkesäulen schon lange zur Grundausstattung vieler feuchtfröhlicher Feiern im Megapark, doch das neue Modell hebt das Ganze auf ein neues Level. So haben die neuen Modelle gleich über drei Zapfstellen statt wie bisher nur einer. Damit können jetzt mehrere Gäste gleichzeitig zapfen, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Und auch das Design hat ein Upgrade bekommen, denn das neue Behältnis ist nicht mehr einfach nur säulenförmig, sondern deutlich stylischer.

+++ Mehr lesen: Mallorca: Urlauber wollen Medikamente kaufen – dann folgt der Schock +++

Doch es überzeugt nicht nur äußerlich. Im Inneren der Säule befindet sich ein separater Eis-Behälter, in den Eiswürfel eingefüllt werden können, ohne dass sie mit dem Getränk in Berührung kommen. Das bedeutet: Keine Verwässerung mehr bei Cocktails oder Mixdrinks, selbst wenn das Eis schmilzt – ein echter Pluspunkt für Genießer!

Im Megapark auf Mallorca gibt es neue Säulen. Quelle: Privat

So cool das neue Modell auch ist – einen kleinen Haken gibt es: Die neue Drei-Zapf-Version ist nicht überall im Megapark verfügbar und auch stark limitiert. Insgesamt gibt es derzeit 20 dieser Säulen, die ausschließlich im oberen VIP-Bereich im Einsatz sind. Und selbst dort sind sie nur von 10 bis 17 Uhr während der sogenannten „Tower-Partys“ erhältlich. Wer die Zapfsäulen also live erleben will, muss nicht nur VIP buchen, sondern auch zur richtigen Zeit da sein.

Ein weiterer Haken: Denn so schön die neue Säule auch aussieht, muss davon ausgegangen werden, dass bei drei aktiven Zapfhähnen der Spaß schneller vorbei ist, als mit nur einem Zapfhahn. Also aufgepasst!