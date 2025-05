Hiobsbotschaft für Mallorca-Urlauber – Mia Julia muss Auftritte kurzfristig absagen: „Hier ist die Grenze“

Die Ballermann-Saison ist wieder eröffnet und überall entlang der Playa grölen die Party-Urlauber die neuen Malle-Songs. Den Songtext „Mallorca, da bin ich daheim“ von Mia Julia haben insbesondere viele Deutsche für sich verinnerlicht.

Und wenn sie schon am Ballermann sind, dann wollen die Deutschen die neuen wie alten Hits natürlich auch mit ihren Idolen im Megapark oder Bierkönig live mitsingen. Man könnte meinen, dass manche ihren Urlaub auf Mallorca sogar nach den Auftritten der Ballermann-Künstler buchen. Doch ausgerechnet die „Königin von Mallorca“, nämlich Mia Julia, muss nun kurzfristig Termine absagen.

Mia Julia liegt krank im Bett

Seit ihrem Wechsel vom Bierkönig in den Megapark steht Mia Julia regelmäßig immer donnerstags und sonntags gegen 22.30 Uhr auf der Bühne. Doch nur etwas mehr als 24 Stunden vor ihrem nächsten Megapark-Auftritt am Sonntag (11. Mai) hat Mia Julia nun schlechte Nachrichten.

„Freunde, mich hat es voll erwischt! Ein Elefant steht auf meiner Brust“, beschreibt die 38-Jährige am Samstagnachmittag in ihrer Instagram-Story ihren aktuellen Gesundheitszustand. Bereits einen Tag zuvor meldete sich die „Königin von Mallorca“ schon krank aus dem Bett heraus. Sie versuche, sich von einer Erkältung zu kurieren. Doch offenbar haben die paar Stunden Schlaf und Ruhe noch nicht ausgereicht.

Ersatz für Mia Julia steht fest

Denn Mia Julia hat nach eigenen Angaben die komplette Symptom-Palette einer Grippe abbekommen: Husten, Fieber und Ohrenschmerzen. „Ich hätte gerne durchgezogen, aber ich ersticke auf der Bühne. Ihr wisst, ich ziehe auch angeschlagen durch, aber hier ist leider die Grenze.“ Das bedeutet, dass Mia Julia ihren Auftritt am Samstag beim Mallorcasommerfestival in Darmstadt und am Sonntag im Megapark absagen muss.

Aber für beide Termine gibt es bereits Ersatz. In Darmstadt wird Mia Julia von Bierkönig-Sänger Tobee und Calvin Kleinen ab 17.30 Uhr vertreten. Und auf Mallorca ersetzt sie nach eigenen Angaben ein weiterer Bierkönig-Abtrünniger und Megapark-Neuling, nämlich Rumbombe.