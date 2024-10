Mia Julia mit Schock-Geständnis bei Auftritt: „Dann hör ich auf“

Einst ein Porno-Star, hat sich Mia Julia mittlerweile als Königin von Mallorca am Ballermann einen Namen gemacht. Jeden Donnerstag können sich ihre Fans im Bierkönig selbst davon überzeugen, wenn der Malle-Star Hits wie „Peter Pan“ oder „Oh Baby“ zum Besten gibt.

Doch an diesem Donnerstagabend (17. Oktober) sorgte Mia Julia für blankes Entsetzen bei ihren Zuhörern. Nach dem Song „Bring mich nach Hause“ wird die Malle-Queen plötzlich deutlich – und spricht plötzlich über ein mögliches Karriere-Aus.

Mia Julia sorgt für Gewissheit!

Damit hatten die Fans der 37-Jährigen sicherlich nicht gerechnet! Eigentlich war im Bierkönig alles wie immer, als Mia Julia um 20.30 Uhr die Bühne des neuen Bereichs betrat und ihre Top-Hits performte.

Dabei durfte auch einer ihrer neusten Malle-Songs „Bring mich nach Hause“ nicht fehlen, den die Königin von Mallorca am Donnerstagabend gleich zwei Mal zum Besten gab. Aber nur kurz nach dem Song stimmte das ehemalige Porno-Sternchen einen nachdenklichen Ton an und erinnerte sich an das Vorjahr zurück. „Wenn die Gang den Song nicht fühlt, dann hör ich auf“, soll sie sich damals selbst das Versprechen zu „Bring mich nach Hause“ gegeben haben. Mit der Gang meint sie ihre Fans.

Fans werden deutlich

Ob Hits am Ballermann zum Erfolg werden, ist vor allem vom Songtext abhängig, wie uns zuletzt auch Partyschlager-Sänger Julian Sommer erklärte (hier mehr dazu >>>). Doch auch die Marke der Megapark- und Bierkönig-Stars ist für den Erfolg entscheidend.

Doch Mia Julias Sorgen, dass ihr Malle-Hit bei ihren Fans nicht gut ankommen könnte, stellten sich auch am Donnerstagabend einmal mehr als unbegründet heraus. Denn bei den Zeilen „Bring mich nach Hause an den Strand von Arenal. Gestern und morgen sind scheißegal“ gabs im Bierkönig kein Halten mehr! Die Anhänger der Königin von Mallorca können also unbesorgt bleiben!