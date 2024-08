Mia Julia muss kurzfristig Auftritte absagen – „Könnte heulen“

Einst war Mia Julia Porno-Star und hat mit ihren Oben-Ohne-Auftritten bei Gesangseinlagen für Aufsehen gesorgt. Inzwischen hat sich die 37-Jährige einen Namen als Königin auf Mallorca gemacht.

Doch nicht nur auf Mallorca ist sie ein gefeierter Star, auch europaweit tritt die Stimmungs-Sängerin mittlerweile auf. Der Terminplan von Mia Julia für den August 2024 war eng getaktet mit Auftritten, doch nun hat sie schlechte Nachrichten für ihre Fans.

Mia Julia muss Auftritte absagen

Vom 8. bis 11. August findet im Bierkönig die Summerparty statt. Und zu Beginn der Veranstaltung sollte natürlich auch der Superstar des Partytempels auf Mallorca auftreten. Doch daraus wird wohl nichts, in ihrer Instagram-Story musste Mia Julia am Donnerstagnachmittag (8. August) nun bittere Neuigkeiten verkünden.

+++ Megapark und Bierkönig: Preis-Check auf Mallorca – SO teuer sind 2024 die Getränke +++

„Eigentlich sollte ich jetzt gleich in den Flieger steigen nach Malle. Heute Nacht bekam ich Gliederschmerzen und dachte ‚geht schon‘. Vorhin duschen gewesen, kann mich kaum auf den Beinen halten.“ Offenbar habe Mia Julia einmal das komplette Paket an Symptomen, die auf einen grippalen Infekt hinweisen, erwischt. Von „Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber, Schwindel“, sei alles dabei.

Mia Julia: „Könnte heulen“

Doch das war es nicht mit den Hiobs-Botschaften für Fans, denn auch abseits des Ballermanns scheinen Auftritte nun gekippt worden zu sein. „Ich könnte heulen – habe mich so auf die Do – So-Tour gefreut. Die Leute, die Auge gemacht haben: Bitteschön! An alle anderen, die sich auf mich gefreut haben: es tut mir so leid!“, erklärt die Stimmungs-Sängerin.

Nach dem Bierkönig-Auftritt sollte es weiter zum „Secret Act“ nach Köln, nach Bremen Olé, Mallorca Total in Böblingen und abschließend zum „Secret Act“ nach Hannover gehen. Der Bierkönig hat auf Instagram sein Programm bereits angepasst. Während um 17 Uhr erst Marry auf der Bühne steht, folgt eine kleine Pause, bis die „Dorfrocker“ um 22 Uhr auftreten.

Für viele Fans sicherlich eine große Enttäuschung, vor allem nachdem die Gerüchteküche auf der Insel brodelt. Denn womöglich könnte die Ära von Mia Julia im Bierkönig bald enden (mehr Einzelheiten hier).