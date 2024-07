Megapark und Bierkönig: Preis-Check auf Mallorca – SO teuer sind 2024 die Getränke

Der Megapark und der Bierkönig sind am Ballermann die bekanntesten Party-Lokale. Ein Besuch während des Urlaubs auf Mallorca ist für Deutsche fast schon ein Muss. Doch Besucher sollten einen gut gefüllten Geldbeutel mitnehmen, denn ein Abend kann ziemlich kostspielig werden.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Preise auch im Megapark und Bierkönig in den letzten Jahren mächtig angezogen haben. Wir haben für 2024 mal den Preis-Check (Stand 20. Juli 2024) gemacht und sind zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen.

Megapark und Bierkönig im Preis-Check

Die Ballermann-Saison geht auf Mallorca von Ende April bis Ende Oktober. Viel Zeit, in der die Getränke über die Theke zum Kunden wandern können. Wenn der Bierkönig und der Megapark vollbesucht sind, ist es ein wahrer Kraft- und Balanceakt für die Kellner, sich mit den zahlreichen Getränken durch die Menschenmenge zu kämpfen.

Wer als Gast vor der Bestellung nicht auf die Getränkekarte geschaut hat, könnte jedoch auch beim Bezahlen einen kleinen Schock bekommen. Ein 0,5 Liter Bier kostet 2024 im Bierkönig 6,50 Euro, die doppelte Menge kostet 16,50 Euro – Sangria gibt es für die gleiche Menge zum selben Preis. Zum Vergleich: Im Megapark müssen die Kunden nochmal 2,10 Euro für das selbe Angebot draufzahlen.

HIER zahlst du fast nur die Hälfte für Bier

Die wohl meistverkauftesten Getränke sind aber in beiden Party-Hochburgen die Liter-Krüge Wodka Lemon oder eine andere Geschmackssorte. Hier machen sich die Preis-Unterschiede erneut deutlich. 20,50 Euro im Bierkönig und stolze 24,60 im Megapark. In beiden Fällen gibt es für Besucher anschließen ein T-Shirt gegen Vorlage des Kassenbons abzusahnen.

Deutlich preisgünstiger als im Bierkönig oder Megapark ist es dagegen in einem anderen bekannten Lokal. Im Bamboleo, direkt gegenüber vom Bierkönig auf der Schinkenstraße, gibt es den Liter Bier für gerade einmal 9,90 Euro – also fast halb so viel wie im Megapark. Wodka Lemon kostet 17,50 Euro und einen Liter Sangria kriegst du für 14,50 Euro.