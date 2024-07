Isi Glück: Fans schauen in die Röhre – Knallhart-Ansage vom Megapark

Was Mia Julia für den Bierkönig ist, das ist Isi Glück für den Megapark. Die 33-Jährige zählt zu den Top-Stars am Ballermann auf Mallorca. Wenn sie im Megapark auftritt, dann ist der Laden meist schon einige Zeit vor ihrem Auftritt brechend voll.

Ihre Fans können es kaum erwarten zu Hits wie „Oberteil“, „Delfin“, oder „Das Leben ist eine Party“ mitzusingen und zu springen. Und am liebsten hätten sie natürlich noch anschließend ein kleines Erinnerungsfoto mit ihrem Mallorca-Star. Doch da hat Isi Glück nun schlechte Nachrichten mitzuteilen.

Isi Glück: Keine Selfies im Megapark

Am Freitag (12. Juli) hat Isi Glück um 20.30 Uhr im oberen Bereich des Megaparks wieder ihren großen Auftritt. Dann gehört die Bühne ganz der Sängerin. Einige Stunden vor ihrer Performance möchte Isi Glück nun jedoch auf den Selfie-Wunsch vieler Fans eingehen.

„Ist dieses Jahr leider nicht so gut möglich, wie die letzten Jahre. Da war immer ein kleiner Bereich, wo ich dann nach meinem Auftritt von der Bühne runter in so eine Ecke gehen konnte, wo dann jeder, der wollte, ein Selfie bekommen hat. Aber dieses Jahr stehen überall Tische und ich bin dazu aufgefordert schnell rein und schnell rauszugehen, damit wir eben auch keine Gänge versperren“, erklärt die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Mallorca-Star verrät kleinen Geheimtipp

Das habe nichts damit zu tun, dass sie „arrogant“ wäre, sondern dass auch sie sich als Künstlerin an die Regeln des Veranstalters, in diesem Fall der Megapark, halten muss. Für ihre Fans natürlich eine bittere Nachricht – doch vollkommen aussichtslos sind die Chancen auf ein Foto offenbar nicht.

„Letztens habe ich um 20.30 Uhr oben einfach vor meinem ersten Auftritt zumindest mit der ersten Reihe ein paar Fotos machen können“, verrät sie ihren kleinen Geheimtipp. Wer also früh kommt, der könnte belohnt werden.