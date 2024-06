Isi Glück macht trauriges Geständnis – „Kommt immer zu kurz“

Ihre Lieder laufen am Ballermann hoch und runter: Isi Glück gehört zu den beliebtesten Künstlerinnen an der Playa de Palma. Mit Hits wie „Delfin“ oder „Oberteil“ sorgt sie mehrmals die Woche für Stimmung im berühmten Megapark. Und auch sonst sieht man die Frau von Carlos Lucio immer öfter.

Isi Glück tritt nebenbei auch noch auf zahlreichen Festivals in Deutschland auf und hat im deutschen Fernsehen bei dem ein oder anderen Format mitgemacht. Doch bleibt bei so viel Arbeit auch Zeit für ein Privatleben? In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion auf Mallorca spricht die 33-Jährige nun Klartext.

Isi Glück spricht über ihre Familie

Bei Isi Glück jagt Termin aktuell den nächsten, was für sie und ihre Karriere als Party-Künstlerin erstmal gut ist. Doch in anderen Lebensbereichen macht sich das Ganze dann doch bemerkbar, wie sie erzählt: „Freunde und Familie kommt in meinem Job immer etwas zu kurz. Es hat eben seine Vor- und Nachteile. Ich liebe meinen Job, aber da bleibt auch einiges auf der Strecke – ein Geburtstag in der Familie oder eine Hochzeit. Das ist meistens am Wochenende und das sind die Tage, wo ich unterwegs bin.“

+++ Isi Glück packt über den Ballermann aus – „Es werden ständig die Ellenbogen ausgefahren“ +++

Mit der Zeit hat sich die „Kampf der Realitystars“-Finalistin aber mit der Situation arrangiert. „Ich versuche das aber auch zu kombinieren. Wenn ich in der Nähe meiner Familie bin, plane ich einen Tag länger ein und besuche sie. Meine Eltern waren auch neulich hier und mein Bruder hat mich auch besucht. Das kriegt man schon hin“, so Isi Glück. Ihre Freizeit gestaltet sie dabei meist nach demselben Muster.

Isi Glück: Was macht sie an ihren freien Tagen?

In dem Interview plaudert die Megapark-Künstlerin auch etwas aus dem Nähkästchen und verrät, wie ihr perfekter freier Tag aussieht. „Ich liebe es, an freien Tagen meine Routine zu machen. Ich mache auch gerne Haushalt, muss ich sagen. Einkaufen gehen, selbst kochen und alles sauber machen. Und dann chille ich einfach zu Hause“, schmunzelt sie.

+++ „Kampf der Realitystars“: Isi Glück wird deutlich – „Ist wie ein Autounfall“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weiter erzählt sie: „Privat bin ich jemand, der nicht rausgehen muss, einen trinken gehen oder so. Ich denke eher so ‚Lasst mich alle einmal kurz in Ruhe‘ und lasst mich einfach auf meinem Sofa liegen.“ Ein bisschen Ruhe muss in dem ganzen Trubel halt auch mal sein.