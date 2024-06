Isi Glück packt über den Ballermann aus – „Es werden ständig die Ellenbogen ausgefahren“

Seit Jahren gehört Isi Glück zu der Elite der Partyschlager-Szene am Ballermann. Mehrmals in der Woche heizt sie den Feierwütigen im Megapark mit ihren Hits ein. Und auch sonst laufen „Delfin“, „Oberteil“ oder „Mallearen“ an der Playa de Palma rauf und runter.

Die ehemalige „Miss Germany“ ist nicht mehr von der Insel wegzudenken. Doch sich in der Szene durchzusetzen, war für sie alles andere als einfach. In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion spricht Isi Glück über den Konkurrenzkampf an der Playa – und der hat es in sich.

Isi Glück über Konkurrenzkampf an der Playa de Palma

Weibliche Ballermann-Stars, die in den Partyhochburgen Megapark oder Bierkönig auf der Bühne stehen, gibt es wenige. Allgemein gilt das Business eher als Männerdomäne. Das sieht aus Isi Glück so: „Ich glaube, als Frau ist es ein bisschen schwieriger, sich als Party-Künstlerin auf Mallorca durchzusetzen. Aber wenn du einmal geschafft hast, dann ist es auch umso geiler.“

Weiter erzählt die 33-Jährige: „Es gibt dann doch mehr männliche Party-Künstler und es kommen auch immer mehr. Da werden vielleicht noch mehr die Ellenbogen ausgefahren. Wobei ich sagen muss, dass auch bei den Frauen leider ständig die Ellenbogen ausgefahren werden.“ Das hat Isi Glück am eigenen Leib erfahren müssen.

„Es wird sofort geguckt“

Zu Beginn ihrer Karriere am Ballermann wurde die Frau von Carlos Lucio direkt mit der harten Realität konfrontiert: „Als ich hier ankam, dachte ich ‚Alle lieben mich und werden mich unterstützen, weil ich ja die Neue bin‘. Aber so war das nicht. Es wird sofort geguckt und gesagt ‚Oh, die könnte uns gefährlich werden‘.“

Isi Glück selber würde sich über weibliche Verstärkung an der Playa de Palma freuen, wie sie sagt: „Ich bin immer für Frauenpower und ich wünsche mir natürlich auch, dass jedes Jahr auch neue Ladys in unserer Szene an den Start gehen. Der Ballermann war früher immer so für die Jungs nach dem Motto ‚Ballermann, saufen!‘ Aber hier sind mittlerweile so viele Mädels, die auch geil feiern. Also warum nicht auch auf der Bühne mehr Mädels?“