Isi Glück feiert riesigen Erfolg – was ausgerechnet Jürgen Drews damit zu tun hat

Wo sie auch auf der Bühne ist, sind Party und gute Laune garantiert: Isi Glück gehört aktuell zu den erfolgreichsten Partyschlager-Sängerinnen. Mit ihren Hits wie „Delfin“, „Oberteil“ oder „Mallearen“ hat sie es bis ganz nach oben geschafft.

Mittlerweile ist Isi Glück nicht mehr von der Playa de Palma und dem Megapark wegzudenken. Dabei begann ihre Karriere ganz anders, als manche es vielleicht erwarten. Was ausgerechnet der „König von Mallorca“, Jürgen Drews, damit zu tun, erzählt sie unserer Redaktion in einem exklusiven Interview.

Isi Glück über ihre ersten Schritte am Ballermann

Heutzutage ist Isi Glück den meisten entweder als Ballermann-Sängerin oder TV-Persönlichkeit bekannt. Doch wusstest du, dass die 33-Jährige einst „Miss Germany“ war? Im Jahr 2012 konnte sich die Frau von Carlos Lucio den Titel sichern und somit den Grundstein ihrer Karriere legen.

+++ Mallorca: Ballermann-Stars feiern im Megapark – doch niemand erkennt sie +++

Denn wenig später wurde Isi Glück vom Megapark als Moderatorin angefragt. „Damals hat der Megapark jede Woche eine „Miss-Wahl“ gemacht und ich habe das Ganze moderiert. So habe ich den Megapark kennengelernt“, erzählt die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin. Dann kam es zu einem Moment, den sie bis heute nicht vergessen hat.

„Eines Tages mache ich das auch“

Während ihrer Moderation im Megapark hat Isi Glück natürlich auch die Auftritte der Künstler auf der Bühne verfolgt. Vor allem einer hat sie inspiriert, wie sie unserer Redaktion erzählt: „Irgendwann habe ich Jürgen Drews auf der Bühne gesehen und dachte mir: ‚Eines Tages mache ich das auch!'“

+++ Rivalitäten zwischen Bierkönig und Megapark? Ballermann-Star räumt mit Gerüchten auf +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Und sie hat es geschafft: Aktuell liefert Isi Glück einen Mega-Hit nach dem anderen. Und auch in der Zukunft stehen noch viele Projekte an. So verrät sie in dem exklusiven Interview mit unserer Redaktion, dass sie bald einen Song mit ihrem Kumpel Calvin Kleinen rausbringen wird. Am 7. Juni erscheint der EM-Song namens „Finale“.