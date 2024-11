Mallorca: Wacken-Chef macht es offiziell – wird ER der erste Ballermann-Künstler beim Metal-Festival?

Was haben der Ballermann und das Heavy-Metal-Festival Wacken gemein? Auf den ersten Blick sind es zwei Welten. Dem stimmt auch Holger Hübner, einer der Wacken-Chefs, im Gespräch mit dieser Redaktion zu.

Dennoch gibt es seit diesem Jahr zwischen beidem eine ungeahnte Verbindung. Denn ein beliebter Malle-Star ist seit 2024 im Management des Wacken-Chefs. Wird der Ballermann also über kurz oder lang nach Wacken gebracht? Jetzt spricht nicht nur H0lger Hübner Klartext.

Wacken auf Mallorca – Ballermann auf Wacken?

Erst Mitte Oktober wurde ein Stück Wacken mit dem „Full Metal Holiday“ nach Mallorca gebracht. Bereits zum fünften Mal stand an der Südostküste alles im Zeichen des Headbangens. Doch kann das auch umgekehrt funktionieren – der Ballermann auf Wacken?

Wenn das einer wissen muss, dann Wacken-Chef Holger Hübner. Gemeinsam mit seinem Partner Thomas Jensen hat er das Heavy-Metal-Festival in Schleswig-Holstein auch in diesem Jahr wieder organisiert. Mittlerweile ging die deutschlandweit bekannte Open-Air-Veranstaltung in die 34. Runde. Auf die Frage, ob er den Ballermann nach Wacken bringen will, wird er deutlich: „Nein, das ist eine ganze andere Welt.“ Dass es aber auch hin und wieder durchaus Crossover-Produktionen gibt, wurde zuletzt mit Hämatom und Bierkönig-Star Peter Wackel bewiesen. Für beide Fan-Gruppen ist das laut Hübner eine „Win-Win-Situation“. Doch wird im nächsten Jahr tatsächlich ein Ballermann-Künstler beim Wacken-Festival auftreten?

ER könnte der Erste sein

Während sich Wacken-Chef Holger Hübner dazu noch bedeckt hält, plaudert jetzt ein Ballermann-Künstler aus dem Nähkästchen. Bierkönig-Star Schürze ist spätestens seit seinem Hit „Layla“ von der Malle-Bühne nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr ist er einen wichtigen Schritt gegangen und dem Management „MPS Hanseatic“ beigetreten, für das unter anderem Holger Hübner tätig ist.

Der Wacken-Chef selbst soll bei einem Auftritt von Schürze, der im realen Leben Michael Müller heißt, auf den Partyschlager-Sänger zugegangen sein und den Deal eingefädelt haben. Dass Schürze nicht ganz abgeneigt ist, auf Wacken aufzutreten, hat er kürzlich im Podcast „Das 17. Bundesland – Der Mallorca Podcast“ ausgeplaudert: „Ich hab tatsächlich die Vision, es zu schaffen, als einer der ersten Bierkönig- bzw. Ballermann-Künstler auch mal in andere Musik-Genre eintauchen zu können, das heißt, Duette außerhalb vom Ballermann.“

Auf die Frage dieser Redaktion, ob schon 2025 ein Gastauftritt bei Wacken denkbar wäre, zeigt sich der „Bumsbar“-Sänger begeistert: „Wenn wir Glück haben, vielleicht ein Gastauftritt, wenn wir es schaffen, ein Duett mit einer Band, die da oben einen Auftritt hat, zu machen. Das wäre natürlich mega.“