Ballermann-Star Lorenz Büffel lässt die Bombe platzen – Fans sind baff!

Mit Hits wie „Johnny Däpp“ oder „Der Zug hat keine Bremsen“ bringt Lorenz Büffel die Megapark-Menge zum Beben. Auch sein neuster Malle-Hit „Midnight Lady“, den er gemeinsam mit Knossi produzierte, darf auf der diesjährigen Mallorca-Playlist nicht fehlen.

Aktuell sitzt der Ballermann-Star aber auf heißen Kohlen. Denn seine Frau Emily steht kurz vor der Entbindung ihres zweiten gemeinsamen Kindes. Für Lorenz Büffel Grund genug, künftig kürzerzutreten. Mehr dazu liest du hier >>>. Neben dem Partyschlager-Dasein will der gebürtige Österreicher jetzt aber neue Wege auf der Baleareninsel einschlagen.

Lorenz Büffel: Vom Megapark zur Kneipe

So will der 45-Jährige jetzt ausgerechnet eine Kneipe am Ballermann eröffnen! „Ich versuche ganz euphorisch mit sehr guten Freunden, die hier Gastronomen und Hoteliers sind, eine eigene Kneipe an den Strand zu bekommen. Eine Büffelmann-6-Chillout-Kneipe, die natürlich vom Style her den Ballermann in sich trägt, aber bewusst in die Richtung geht ‚Wir chillen hier‘“, so der gebürtige Österreicher im Interview mit dieser Redaktion. „Es wird keinen DJ, keine Live-Musik im Kopf für mich geben, sondern einfach ein Sit-in, mit Alkohol, aber gehobener Ballermann-6-Gastronomie.“

Die Entscheidung, ins Gastronomie-Business einzusteigen, habe der gebürtige Österreicher ganz bewusst getroffen. „Ich will mich im Spiel-Alter von 45 Jahren nochmal breiter aufstellen, weil du weißt ja nicht, ob die Kids morgen alle sagen ‚Oh Gott, was macht der alte Mann mit seinen Hörnern auf der Bühne?‘ Deswegen schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, alles geht so in Erfüllung, wie ich mir das denke.“

Konkurrenz-Gehabe am Ballermann?

Spielt dabei auch die Konkurrenz zu Megapark-Stars wie Mickie Krause und Isi Glück eine Rolle? Lorenz Büffel schaut nach eigenen Angaben wenig nach links und rechts – und dafür gibt es einen guten Grund: seine Familie. „Ich muss wirklich sagen, dass ich mich vor ein paar Jahren mit dem Entschluss, zu heiraten mit meiner Frau Emily und mit dem Standort Mallorca hier zu wohnen, mich komplett rausgezogen habe aus diesen ganzen Kampfsituationen, weil ich einfach denke, es obliegt ja mir, mit meinem Gesicht und meiner Art, mich auf der Bühne zu bewegen.“

Seine Frau und seine Familie würden dabei für die nötige Bodenhaftung sorgen, und ihm zeigen, was in seinem Job wirklich zählt: „Ein schönes ‚Zickezacke‘ auf der Bühne, aber dann den Kleinen ins Bett bringen und vor allem morgens wieder in die Schule bringen und einfach für die Familie da zu sein.“ Und diese Worte von Lorenz Büffel werden nicht nur den Ballermann-Fans, sondern sicherlich vor allem Frau Emily und Söhnchen Leo ans Herz gehen!