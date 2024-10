Megapark-Star Lorenz Büffel kann es nicht mehr verbergen! „Werde wirklich kürzertreten“

Seit nunmehr 19 Jahren ist Lorenz Büffel im Megapark auf Mallorca am Start und gehört am Ballermann zu einer regelrechten Instanz. Mittlerweile lebt der „Johnny Däpp“-Interpret mit Frau Emily und Sohn Leo (4) sogar auf der Insel und renoviert derzeit für seine Familie ein Haus.

In diesem Jahr hatte der Partyschlager-Sänger aber auch noch eine gute Nachricht im Gepäck: Seine Frau Emily und er erwarten Söhnchen Nummer 2. Dieser Tage dürfte es auch schon so weit sein! Büffel-Fans sind sicherlich schon jetzt in Sorge, ob man den 45-Jährigen auch im nächsten Jahr wieder wie gewohnt im Megapark erleben wird. Im Gespräch mit dieser Redaktion sorgt er nun für Gewissheit.

Megapark-Star Lorenz Büffel muss Auftritte absagen

„Es war wirklich eine Herausforderung“, findet Büffel, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel heißt, jetzt deutliche Worte im Rückblick auf die diesjährige Saison. Nicht nur seine 88 Auftritte, die er allein auf Mallorca gab, sondern auch die Haus-Renovierung und zweite Schwangerschaft seiner Frau zerrten an der Energie des gebürtigen Österreichers.

Frau Emily ist für dieser Tage bereits ausgezählt, Lorenz Büffel hatte deshalb für die letzten zwei Wochen der Saison einige Auftritte abgesagt. Seine Performance beim Closing am Freitag (25. Oktober) konnte wie geplant stattfinden. Dennoch ist für den „Midnight Lady“-Sänger klar, dass sich mit der Geburt von Baby Nummer 2 einiges ändern wird.

Megapark-Star Lorenz Büffel

DAS gibt Büffel-Fans Gewissheit

„Ich werde wirklich kürzertreten“, offenbart er jetzt im Interview mit dieser Redaktion. Fans werden das konkret in Deutschland bemerken, denn lediglich hier will Lorenz Büffel seine Auftrittszahl einschränken. Dafür will er aber in seiner neuen Wahl-Heimat Mallorca treu bleiben und öfter auf der Megapark-Bühne zu sehen sein.

Sein Arbeitgeber stehe dabei voll hinter den Plänen des 45-Jährigen. „Der Megapark hat mega das Verständnis.“ Das zeige sich auch allein daran, dass der Partytempel am Ballermann 6 Lorenz Büffel erneut einen 3-Jahres-Vertrag vorgelegt hat. Der sei auch bereits unterschrieben.