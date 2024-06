Urlaub auf Mallorca: DAS sind die beliebtesten Ballermann-Songs an der Playa

Party, laute Musik und gute Laune – das findet man am Ballermann an jeder Ecke. Dabei gibt es jedes Jahr wieder neue Hits, die die Feierwütigen an der Playa de Palma lauthals mitsingen.

Doch wie sieht es für die Saison 2024 aus? Unsere Redaktion hat sich am deutschen Partyhotspot von Mallorca umgehört.

Urlaub auf Mallorca: Aktuelle Hits gehen an der Playa steil

Wenn man an der Playa de Palma entlang flaniert, kommt man kaum an den Feierwütigen vorbei, die sich an der Strandpromenade mit Schlagerhits einstimmen. Dabei hört man neben alten Klassikern und Fußball-Gesängen vor allem die neusten Songs von den Ballermann-Künstlern. Ganz vorne mit dabei sind die Hits von Megapark-Sängerin Isi Glück.

+++ Mallorca: Frau reist heimlich für ein paar Stunden auf die Insel – dann folgt der Schock +++

Sowohl „Oberteil“ mit Marc Eggers als auch ihr Lied „Mallearen“ kommt bei dem Ballermann-Publikum äußerst gut an. Ebenfalls ganz vorne mit dabei: Das neue Lied von Julian Sommer und Mickie Kraus namens „Handwerker“. Auch der Bierkönig-Sänger namens Kreisligalegende punktet mit Songs wie „Malle is‘ Liebe“. Doch auch ältere Songs gehen manchen Partywütigen nicht mehr aus dem Kopf.

Alte Hits setzen sich immer noch durch

Viele Ballermann-Besucher setzen bei ihrem Urlaub auf Mallorca aber auch auf alte Lieder, ganz vorne mit dabei ist der Song „Schatzi schenk mir ein Foto“ von Megapark-Star Mickie Krause. Und auch Ikke Hüftgold ist mit seinem Hit „Bumsbar“ sehr beliebt an der Playa de Palma.

+++ Urlaub auf Mallorca: Strandbesucher gehen auf die Barrikaden -„Sehe ich einfach nicht ein“ +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bleibt abzuwarten, welche Songs sich am Ballermann im Laufe der Saison noch durchsetzen können. Schließlich liefern die Künstler immer wieder fleißig nach, um bei den Besuchern für gute Laune und einen gelungenen Urlaub auf Mallorca zu sorgen.