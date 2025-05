Mallorca: Isi Glück unterbricht ihren Auftritt – dann fließen Freudentränen

Wer mal so richtig ausgelassen feiern möchte, der ist am Ballermann auf Mallorca an der richtigen Adresse. Tausende Feierwütige kommen in den großen Partytempeln wie dem Megapark oder dem Bierkönig zusammen, um mit den Künstlern auf der Bühne unvergessliche Stunden zu verbringen.

Unvergesslich wird dieser Mittwochabend (14. Mai) für ein deutsches Paar definitiv sein. Denn bei dem Auftritt von Megapark-Star Isi Glück haben die beiden einen ganz besonderen Moment. Bei diesen Szenen blieb im Partytempel wohl kein Auge trocken.

Mallorca: Isi Glück unterbricht Show

Zunächst begann der Auftritt von Ballermann-Künstlerin Isi Glück, wie gewohnt. Als sie die Bühne betrat und das Publikum begrüßte, herrschte wie immer absoluter Ausnahmezustand. Die Megapark-Besucher grölten die Songs der 34-Jährigen mit und feierten, was das Zeug hält.

++ auch interessant für dich: Paar aus NRW kommt auf Mallorca an – Deutsche will Urlaub am liebsten direkt abbrechen ++

Gegen Ende ihres Auftrittes sorgte sie mit einer Ansage jedoch für eine Überraschung. Statt ihren letzten Song zu performen, unterbrach sie ihren Auftritt und holte plötzlich ein Paar auf die Bühne. Beide schienen aufgeregt zu sein und vor allem die Frau wusste augenscheinlich nicht, wie ihr geschieht. Kurz darauf passierte es dann.

Mallorca: Freudentränen im Megapark

Unter dem Jubel des Publikums kniete sich der Mann hin und stellte seiner Partnerin die Frage aller Fragen. Sie konnte es im ersten Moment gar nicht richtig glauben, hielt sich die Hand vor den Mund. Letztendlich sagte die Frau jedoch „Ja“ und die beiden fielen sich in die Arme.

++ Auch spannend: 18-Jähriger sorgt auf Mallorca für Wirbel – mit einer irren Aktion nach der anderen ++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das Publikum eskalierte spätestens an diesem Punkt völlig und feierte die Verlobten. Passenderweise ertönte kurze Zeit später das Lied „Marry You“ von Bruno Mars im Megapark. Ein Moment, den die beiden wohl niemals in ihrem Leben vergessen werden.