Sido im Bierkönig: Ballermann-Besucher werden deutlich – „Typisch ist es nicht“

Wer zum Ballermann auf Mallorca kommt, der bekommt den ganzen Tag lang Partyschlager auf die Ohren. Vor allem im Bierkönig heizen die Künstler den feierwütigen Besuchern mit ihren Gute-Laune-Songs ordentlich ein.

Doch am Donnerstagabend (15. Mai) gab es für die Besucher mal eine Abwechslung. Statt Ballermann-Hits zum Mitgrölen, ertönten nämlich Rap von keinem Geringeren als Sido aus den Boxen. Der 44-Jährige feierte sein Bierkönig-Debüt mit tausenden Besuchern und gab eine Auswahl an Songs zum Besten. Doch wie kam der hohe Besuch beim Publikum an? Unsere Redaktion hat sich nach dem Auftritt an der Playa de Palma umgehört.

Sido im Bierkönig: Schlange und Wartezeit

Kurz vor dem Auftritt von Sido bildete sich vor dem Bierkönig eine Schlange. Schließlich sieht man die Rap-Legende nicht jeden Tag auf der Bühne am Ballermann. Zwei Besucherinnen erzählten uns, wie sie die Wartezeit in der Schlange erlebt haben: „Wir mussten tatsächlich kurz draußen warten. Aber als dann die Türen aufgemacht wurden, wurde sich da rein geschubst.“

Eine andere deutsche Urlauberin war während des Auftrittes im Bierkönig, musste aber auf den Außenbereich ausweichen. „Es war so unglaublich voll, dass wir nicht mehr reinkamen. Wir haben versucht während des Auftritts auf Toilette zu gehen, aber das war quasi unmöglich“, erzählt sie uns. Nichtsdestotrotz schwärmen die meisten von dem Auftritt und der Stimmung. Doch der ein oder andere sieht das Ganze eher kritisch.

„Ich finde, dass er nicht hierher passt“

Aussagen, wie „Er passt auf jeden Fall gut hier hin. Er macht super Stimmung und er wurde sehr gefeiert“ oder „Der Auftritt war richtig cool, da war richtig Stimmung. Es war so voll, dass wir richtig geschwitzt haben“ haben wir an diesem Abend zuhauf gehört. Doch eine Besucherin kann sich dem Urteil der Allgemeinheit nicht anschließen.

„Ich finde, dass er nicht hierher passt. Als einmaliger Auftritt war das schon cool. Aber er ist halt kein Malle-Mensch“, so die Urlauberin. Ein anderer sagt: „Wenn ein Publikum da ist, dann passt es. Typisch ist es nicht.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob typisch oder nicht: Sido hat den Bierkönig an diesem Abend zum Beben gebracht. Mit seiner Performance kann er in Sachen Stimmung demnach auf jeden Fall mit den Ballermann-Künstlern mithalten. Und wer weiß? Vielleicht verirrt sich der Rapper ja nochmal an die Playa de Palma.