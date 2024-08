Mia Julia im Bierkönig: DAS kommt überraschend

Nicht nur die Unwetter haben die Playa de Palma die letzten Tage ordentlich durchgewirbelt, auch in der Gerüchteküche des Ballermann geht es derzeit stürmisch zu. So wurde in der vergangenen Woche bekannt, dass Bierkönig-fast-schon-Urgestein Mia Julia mit dem Megapark über einen Wechsel in der kommenden Saison verhandelte.

Doch jetzt scheinen sich erst einmal die Auftrittszeiten im Bierkönig zu erhöhen. Aus gut informierten Bierkönig-Kreisen heißt es nun, dass Mia Julia ab sofort wieder zweimal in der Woche auftrete. Zur Erinnerung: Mia Julia kündigte zu Beginn der Saison an, ihre Auftritte um die Hälfte zu beschränken. Von eben zwei auf einen pro Woche. Dabei gibt es noch bis Ende des Jahres eine Vereinbarung zwischen Sängerin und Kult-Kneipe, die zwei Auftritte pro Woche vorsieht.

Mia Julia jetzt doch wieder zweimal im Bierkönig?

Doch der Bierkönig genehmigte am Jahresanfang aus Kulanzgründen die reduzierten Gigs. Mit diesem freundlichen Gegenkommen soll es nun vorbei sein.

Aus dem Mia Julia Lager hieß es auf Nachfrage, man habe schon öfter diese Saison zweimal gespielt. Ähnlich verhält es sich bei der Anfrage im Bierkönig. Dort heißt es „wir haben dieses Jahr einige Wochen, in denen Mia zweimal auftritt.“ In den letzten zwei Wochen ist Mia gar nicht mehr im Bierkönig aufgetreten. Erst kam eine Sommergrippe der Sängerin dazwischen, dann ein wetterbedingter Flugausfall.

Kölsche Woche im Bierkönig

Sonntag (18. August) soll sie allerdings wieder auf den Ballermann-Brettern stehen, heißt es in einer Ankündigung. Gerne scheint sie dort aber in den letzten Monaten nicht aufgetreten zu sein, immer wieder gab es ihrerseits Beschwerden über Sound- oder Lichtprobleme. Zumindest da verspricht der Bierkönig nun Abhilfe zu schaffen.

Nach dem Saison-Closing im Oktober soll der sogenannte neue Bereich umfassend renoviert werden. Gar von einem „Konzertsaal“ sei die Rede. Entsprechende Pläne würden derzeit diskutiert, bestätigen die Schinkenstraßen-Gastronomen ohne sich auf Details einzulassen. Man konzentriere sich auf die anstehende „Kölsche Woche“, die vom neunten bis zum dreizehnten September im Bierkönig steigt. Dann werden Bands „Höhner“ oder „Grüngürtelrosen“ Karnevals-Feeling verbreiten.

Über mangelhaften Sound werden sich die Kölner eher nicht beschweren, sie bringen ihre komplette Tontechnik aus Deutschland mit.