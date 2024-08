Mia Julia verkündet Hiobsbotschaft! „Scheiße ey“

Die Fans von Mia Julia müssen nun ganz stark sein. Denn die Königin von Mallorcas gesamten Ballermann verkündet auf Instagram eine absolute Hiobsbotschaft.

Worum es dabei geht und ob noch ein Funken Hoffnung für alle Mia-Julia-Fans auf Mallorca besteht, liest du hier bei uns.

Bierkönig auf Mallorca: Traurige Nachrichten um Mia Julia

Wenn die Königin ruft, läuft das Volk – wobei „das Volk“ in diesem Fall die unzähligen Fans an Mallorcas Playa sind. Der Auftritt von Mia Julia im Bierkönig am Donnerstagabend (15. August) um 20 Uhr stand bei vielen Urlaubern sicherlich seit Wochen rot im Kalender vermerkt. Doch nun herrscht traurige Gewissheit.

Denn wie die Ballermann-Sängerin auf Instagram verkündet, kann der Auftritt in Mallorcas Kult-Location nicht wie geplant stattfinden. „So Freunde, wir haben ein Problem“, leitet Mia Julia die für 24 Stunden aufrufbare Story ein. „Es ist schon wieder absolutes Chaos am Flughafen. Unser Flug hat drei Stunden Verspätung – Stand jetzt – mal schauen ob’s noch länger wird. 20 Uhr kann ich auf jeden Fall nicht einhalten“, ist sich Mia Julia sicher. Sichtlich enttäuscht schaut die Sängerin in die Kamera. „Scheiße ey wirklich… was ist los hier?“, kommentiert sie die Situation.

Droht jetzt eine Absage?

Was bedeutet das denn nun für den Bierkönig auf Mallorca? Unsere Redaktion hat mit der Sprecherin der Ballermann-Location gesprochen. „Wir haben einen Plan B“, erklärt sie. „Es gibt mehrere Alternativen. Entweder ändern wir die Zeiten oder wir suchen Ersatz. Das ist immer individuell“. Bleibt für die Fans von Mia Julia also noch eine kleine Chance ihren Star heute Abend zu sehen. Bis dahin heißt es Daumen drücken!

