Meghan Markle schwärmt von Prinz Harry – doch plötzlich geht es um eine „Scheidungs-Show“

Hach, sie sehen sooo verliebt aus in Meghan Markles eigener Netflix-Show „With Love, Meghan“! Immer wieder schwärmt die 43-Jährige von ihrem Prinzen. Doch was sich vor der Kamera abspielt, muss nicht unbedingt die Realität im echten Leben sein.

In „With Love, Meghan“ gibt Meghan Markle Haushaltstipps und bereitet Essen zu. Auch Prinz Harry ist dort in der Show immer mal wieder zu sehen. Gibt es bald womöglich eine weitere Show auf Netflix mit dem so verliebt wirkenden Paar?

Meghan Markle: Fiese Behauptung von Insiderin

Wie Marina Hyde, britische Journalistin und Drehbuchautorin, wissen will, steht Netflix in Sachen „Scheidungs-Show“ ganz oben auf der Liste, sollte es zu einer Trennung bei Meghan Markle und Prinz Harry kommen. Das berichtet die Insiderin gegenüber dem englischsprachigen Medium „Daily Mail“. „Die Realität ist, dass eine Menge Leute in der Nähe sind, falls es eine Scheidung gibt“, behauptet sie. Und allen voran eben der Streaming-Dienst.

In der Vergangenheit wurde viel darüber spekuliert, wie es wirklich um die Ehe von Meghan Markle und Prinz Harry steht. Nach außen hin spielen die beiden das perfekte Ehepaar – doch was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, ist ungewiss.

Meghan Markle und Prinz Harry kommen in der Öffentlichkeit nicht gut weg

Immer und immer wieder stehen die beiden in der Kritik. In ihrer Nachbarschaft in den USA sind Meghan und Harry nicht sonderlich beliebt. Sogar als „örtliche Bösewichte“ wurden sie von Nachbarn betitelt – autsch!

