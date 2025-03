Meghan Markle: Bittere Abrechnung aus der Familie – „Ich schäme mich“

Und täglich grüßt das Murmeltier! Meghan Markle (42) muss sich wieder einmal harscher Kritik stellen. Diesmal kommt der Gegenwind nicht von irgendwoher, sondern direkt aus der Familie. Dabei hat ihr Halbbruder Thomas Markle Jr. ordentlich Dampf abgelassen!

In der britischen TV-Show „TalkTV“ ließ Thomas kein gutes Haar an Meghans neuer Netflix-Serie „With Love, Meghan“. „Langweilig“ und „eintönig“ seien noch die nettesten Worte, die er fand. Doch damit nicht genug! Thomas behauptet, Meghan habe in ihrer Doku die Wahrheit verdreht wie ein altes Taschentuch.

Meghan Markle unter Beschuss – „Langweilig und eintönig“

Kochsendungen? Fehlanzeige! Am Herd? Kaum! Laut Thomas habe Meghan ihre Kindheit nicht in der Küche, sondern in Hollywoods Restaurants verbracht. Und ihre Mutter Doria sei keineswegs eine Küchen-Niete gewesen. „Wir waren nicht arm“, betont er. Fast Food? Nicht mit uns! Thomas scheint enttäuscht von Meghans Erzählungen. „Ich bedauere und schäme mich“, sagt er.

Die Doku sei ein verzerrtes Bild ihrer Vergangenheit. Ein klarer Fall von: „So war’s nicht!“ Doch während der Halbbruder die Show zerreißt, steht einer wie ein Fels hinter Meghan: Ehemann Harry! Der Prinz der Herzen zeigt, dass er seiner Frau den Erfolg gönnt. Ein Crew-Mitglied verrät gegenüber „People“: „Immer wenn Harry das Set besuchte, war er superhöflich und freundlich, aber es war klar, dass er wollte, dass das Meghans Moment zum Glänzen ist.“

Eine klare Ansage: Harry hält zu Meghan, komme, was wolle.