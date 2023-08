Meghan Markle: Trotz Bruch mit den Royals – jetzt übernimmt sie eine wichtige Aufgabe

Seitdem Meghan Markle und Prinz Harry Großbritannien den Rücken gekehrt haben, herrscht dicke Luft zwischen dem Paar und den britischen Royals. Doch auch, wenn der Lebensmittelpunkt der beiden inzwischen in Amerika ist – ein Event, welches Prinz Harry in seinen Royal-Zeiten ins Leben rief, wird auch dieses Jahr nicht ohne den 38-Jährigen und seine Frau stattfinden. Meghan soll sogar eine wichtige Aufgabe übernehmen!

Eigentlich trat Prinz Harry als Royal zurück. Doch seine Sportveranstaltung „Invictus Games“ liegt ihm nach wie vor sehr am Herzen. Daran konnte auch der Umzug mit seiner Frau Meghan Markle in die USA nichts ändern. Und deswegen wird er auch Anfang September in Düsseldorf, wo die Games ausgetragen werden, vor Ort sein.

Meghan Markle als Moderatorin

Begleitet wird er dabei von seiner Gattin. Und wie das Star-Magazin „Gala“ berichtet, wird die 41-Jährige sogar eine wichtige Aufgabe übernehmen. Die Ex-„Suits“-Darstellerin wird das Mikrofon in die Hand nehmen und einen Teil der Abschiedsshow moderieren! Diese findet am 16. September 2023 ab 20 Uhr statt. „Dieses sehr emotionale Element soll von Meghan, Duchess of Sussex, persönlich moderiert werden“, heißt es. Auch Prinz Harry wird im Anschluss ein paar Worte sprechen.

Die „Invictus Games“ wurden 2014 ins Leben gerufen. Sie sind ein einzigartiges, internationales Sportereignis für Soldaten, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben.

Bundeswehr und Stadt sind Gastgeber

Dieses Jahr findet das Event vom 9. bis zum 16. September 2023 in Düsseldorf (NRW) statt. Gastgeber sind die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf. Rund 500 kriegsversehrte Soldaten und Mitarbeiter aus Blaulicht-Organisationen treten in insgesamt zehn verschiedenen Sportarten, wie zum Beispiel Schwimmen Radfahren und Rollstuhl-Basketball, gegeneinander an.