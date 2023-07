Meghan Markle: Schwere Vorwürfe! DAS war für die Herzogin kaum zu ertragen

Schwere Vorwürfe gegen Meghan Markle! Spätestens seit dem Megxit ist die Frau von Prinz Harry immer wieder für eine Schlagzeile gut. Eine ehemalige Freundin der Herzogin packte jetzt aus und erhob neue Anschuldigungen gegen Meghan.

Hatte Meghan Markle etwa keine Lust auf die Verpflichtungen, die mit einer Mitgliedschaft bei den britischen Royals einhergehen? Das jedenfalls behauptet Lizzie Cundy, eine ehemalige Freundin der 41-Jährigen, gegenüber dem britischen Medium „Mirror“.

Meghan Markle wollte nicht im Schatten von Kate Middleton stehen

„Es ist ganz anders, wenn man eine Promi-Prinzessin ist, als eine königliche Prinzessin zu sein und ehrlich gesagt war Meghan einfach nicht bereit für den Job. Sie wollte das nicht sagen“, so Cundy. Es sei harte Arbeit Krankenhäuser zu eröffnen und alle Rollen zu übernehmen, die Royals spielen. Es sei nicht einfach, es sei nicht glamourös.

Weiterhin behauptet Cudy, dass es für Meghan Markle schwer zu ertragen gewesen sei, im Schatten von Kate Middleton zu stehen. Der ehemalige „Suits“-Star habe gedacht, die Prinzessin von Wales eines Tages in den Schatten stellen zu können.

Meghan Markle nur auf Rum aus?

Wie der „Mirror“ berichtet, machte Cundy im Jahr 2021 bereits ähnliche Andeutungen gegenüber einem anderen englischen Medium. Dort sagte sie, dass Meghan Markle nur auf Ruhm aus gewesen sei. Ob diese Behauptungen letztendlich stimmen oder nicht, weiß wohl nur Meghan selbst.

