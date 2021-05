Meghan Markle: Prinz Harry beängstigend offen – „In der Stille der Nacht wachten die Gedanken auf“

Es war wohl einer der erschreckendsten Aussagen im Interview von Meghan Markle und Oprah Winfrey. Es ging um Angst, Depressionen, um Selbstmordgedanken.

Meghan Markle soll es nach eigener Aussage im Kreis der royalen Familie so schlecht gegangen sein, dass sie ernsthaft über Suizid nachgedacht habe.

Meghan Markle: Prinz Harry nennt erschreckende Details

Nun greift auch Prinz Harry das Thema noch einmal auf. In der Doku „The Me You Can't See“ spricht der Prinz ganz offen über die traurigen Gedanken seiner Frau. Es sind Worte, die zu Tränen rühren.

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: IMAGO / PA Images

----------------

Meghan und Harry: Ihre Liebesgeschichte

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Juli 2016: Prinz Harry und Meghan Markle lernen sich in London über Freunde kennen

November 2016: Der Kensington Palast bezeichnet Meghan in einem offiziellen Statement als Harrys feste Freundin

September 2017: Harry und Meghan haben ihren ersten öffentlichen Pärchen-Auftritt bei den Invictus Games in Toronto

27. November 2017: Harry und Meghan geben ihre Verlobung bekannt

19. Mai 2018: Prinz Harry und Meghan Markle heiraten in Windsor Castle

6. Mai 2019: Ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor wird geboren

14. Februar 2021: Meghan Markle verkündet ihre zweite Schwangerschaft – Harry und sie erwarten ein Mädchen

----------------------------------------

„Das, was sie davon abhielt, es zu tun, war, dass sie wusste, wie unfair es gegenüber mir wäre. Nach allem, was ich durchmachen musste mit meiner Mutter. Sie wollte mich nicht in die Lage bringen, dass ich noch eine Frau in meinem Leben verliere. Eine Frau, die ein Baby in sich trägt. Unser Baby“, so Prinz Harry.

Meghan Markle: Prinz Harry deutlich – „In der Stille der Nacht wachten die Gedanken auf

Wie die „Sun“ berichtet, geht Prinz Harry jedoch noch tiefer. „Das Schrecklichste für sie war die Klarheit ihrer Gedanken. Sie hat das nie verloren. Sie war völlig gesund. Doch in der Stille der Nacht wachten die Gedanken auf“, so der Prinz.

----------------------------------------

Mehr zu Prinz Harry und den Royals:

Meghan Markle: Enthüllt! An DIESEM Ort traf sie Prinz Harry – und niemand hat's gemerkt

Meghan Markle und Prinz Harry: HIER trafen sie sich heimlich – und keiner hat's gemerkt!

Kate Middleton und Prinz William: Warnung von Experten! DABEI werden sie eindeutig verlieren

Kate Middleton: Seltene Szenen in London – Video zeigt Herzogin ausgerechnet DABEI

----------------------------------------

In dieser schlimmen Zeit hätte Prinz Harry auf die Unterstützung seiner Familie gehofft. Doch die sollte nicht kommen. „Ich dachte, meine Familie wurde helfen. Aber jede einzelne Frage, jede Bitte, jede Warnung wurde nur mit völliger Stille und völliger Vernachlässigung beantwortet.“

Nach ihrem Ausstieg und dem Skandal-Interview. Zieht Queen Elizabeth II. DAS wirklich durch?