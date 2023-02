Matthias Reim sagt Konzert: Manager enthüllt den wahren Grund

Bittere Nachricht für die Fans von Matthias Reim: Der „Verdammt, ich lieb‘ Dich“-Sänger hat seinen Auftritt beim „Grömitz Open Air“ am 10. September abgesagt. Einen Nachholtermin für das Konzert gibt es nicht und auch eine Erklärung für den Ausfall bleibt aus.

Für Konzertbesucher gibt es bekanntlich nichts Nervigeres, als wenn Konzerte ohne Begründung gestrichen werden. Auf Nachfrage dieser Redaktion hat sich der Manager von Matthias Reim zu dem Debakel geäußert. So viel sei gesagt: Es ist nicht seine Krankheit, die den Musiker dazu veranlasste, den Auftritt abzublasen.

Matthias Reim sagt Konzert in Grömitz ab – Fans erhalten keine Erklärung

Hinter dem Schlagerstar liegt ein aufregendes Jahr: Im März kommt seine Tochter Zoe auf die Welt, im September muss sich Matthias Reim wegen Burn-out und einer Stimmbandentzündung aus der Öffentlichkeit zurückziehen und sagt alle Termine ab. Noch Ende Oktober gibt der 65-Jährige sein Comeback bei der „Schlagernacht des Jahres“ in der Oberhausener Rudolf-Weber-Arena.

Für das kommende Jahr steht nun die Fortsetzung der „Live 2022/2023“-Tour an. Ganze 23 Auftritte sind von März bis Dezember geplant. Matthias Reims Konzert beim „Grömitz Open Air“ am 10. September ist jedoch abgesagt worden. Die Kunden, die sich Karten für die Veranstaltung gekauft haben, sind bereits von den Verkaufsplattformen wie „eventim“ kontaktiert worden. „Dein Event wurde abgesagt. Wir übernehmen die Rückabwicklung für dich. Der Veranstalter hat uns mit der Rückabwicklung beauftragt. Dafür benötigen wir deine Tickets und deine Kontaktdaten“, heißt es in der Nachricht an die Kunden.

Matthias Reim lässt Konzert „aus technischen Schwierigkeiten“ ausfallen

Einen offiziellen Grund für den Ausfall nennt „eventim“ nicht, was den Frust der Fans nur noch größer werden lässt. Einige von ihnen befürchten bereits, dass es dem Schlagersänger wieder schlechter gehen könnte. Ist für September womöglich ein Eingriff geplant? Braucht der Musiker eine Auszeit? Die Sorge ist groß.

Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt das Management von Matthias Reim jedoch: „Natürlich ist die Absage des Konzerts am 10.09.2023 in Grömitz nicht auf die Krankheit zurückzuführen, sondern erfolgte aus interneren technischen Schwierigkeiten des Konzertveranstaltetes.“ Weitere Details werden nicht genannt.