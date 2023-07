Freud und Leid liegen bekanntlich oftmals nah beieinander. Das ist auch bei Konzerten so. Während die einen sich freuen, dass sie in Halle oder Stadion stehen und ihrem Liebling zujubeln dürfen, müssen die anderen entweder vor der Location sitzen und von draußen zuhören oder gleich zu Hause bleiben. Ein ähnliches Problem haben derzeit auch die Fans von Schlagerstar Matthias Reim.

Der hatte Anfang der Woche seine Tourdaten für 2024 bekannt gegeben und sorgte eben nicht nur für Jubelstürme bei seinen Fans. Zwar spielt Matthias Reim insgesamt sechs Open-Air-Termine (unter anderem in Dresden, Leipzig, Gelsenkirchen und Eberswalde), Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München lässt der „Verdammt, ich lieb‘ dich“-Sänger aber bislang aus.

Ein Fakt, der auch den Fans aufgefallen war. „Erfurt? Wieso nur Open-Air? Erfurt dieses Jahr war so genial, würde gerne wieder nächstes Jahr nach Erfurt kommen“, schreibt beispielsweise eine Dame, die der thüringischen Landeshauptstadt doch sehr stark zugeneigt zu sein scheint.

Matthias Reim Live 2024:

18. Mai 2024 Dresden

31. Mai 2024 Spremberg

1. Juni 2024 Eberswalde

7. Juni 2024 Leipzig

8. Juni 2024 Gelsenkirchen

18. Juli 2024 Tuttlingen

24. August 2024 Creuzburg

Doch auch Bewohner anderer Städte sind frustriert. „Was? Wo ist Berlin?“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Der Norden hätte dich auch sehr gerne.“

Im Gegenzug gibt es aber natürlich auch die Glücklichen, die entweder nahe einer der Locations wohnen oder auch lange Fahrten für ihren Matze auf sich nehmen. „Oooookay, eigentlich wollte ich gerade etwas essen, aber dann diese Überraschung. Ich ‚befürchte‘, es wird nächstes Jahr genauso weitergehen, wie dieses Jahr. Alle bisherigen Samstagsshows könnte ich mitmachen, plus Tuttlingen. Im Mai drei Wochen Urlaub nehmen, dann käme noch Leipzig dazu. Oh Himmel. Aber ich freu mich“, jubelt beispielsweise eine Followerin des Sängers. Ja, was echte Fans sind …