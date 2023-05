Matthias Reim: Es ist offiziell! „Fiel mir unfassbar schwer“

Das ist mal eine riesige Überraschung. Wenige Wochen erst ist es her, dass „GZSZ“-Star Iris Mareike Steen ihr neues Album „Grau wird bunt“ vorgestellt hat. Ein Meilenstein für die 31-Jährige, die seit 2010 in der RTL-Daily-Soap dabei ist. Und nun geht es für die Newcomerin auch noch auf die große Bühne. Sie darf als Vorband für Schlagerstar Matthias Reim auftreten.

Auf TikTok verriet Iris Mareike Steen, dass sie am 20. Juli 2023 im Schloss Oranienburg, am 12. August 2023 im Wasserschloss Klaffenbach und am 26. August beim Altenberger Festival in der Erzgebirgsarena zusammen mit ihrer Band Matthias Reim supporten wird.

„GZSZ“-Star steht zusammen mit Matthias Reim auf der Bühne

Sie habe sich riesig über diese Chance gefreut, verrät die Sängerin und Schauspielerin bei TikTok. Auch, weil die Größe der Bühne natürlich noch einmal eine ganz andere sei. Und auch im Interview mit RTL zeigt sich die 31-Jährige begeistert.

„Es ist der absolute Wahnsinn, dass ich mit meiner Band bei drei Konzerten Support spielen darf. Als mein Management mich anrief, um mir das mitzuteilen, saß ich gerade in der U-Bahn. Es fiel mir unfassbar schwer, nicht laut loszukreischen. Auch das kann ich immer noch nicht so richtig glauben. Die kleine Iris auf so einer großen Bühne. Ich weiß diese Chance so sehr zu schätzen und empfinde es als extrem große Ehre“, schwärmt Steen.

Kommt es zum Duett mit Matthias Reim?

Ob es auch zu einem Duett der beiden Künstler kommen wird? Wir werden sehen, vorstellen könne sich Iris Mareike Steen das auf jeden Fall. „Aber allein die Vorstellung finde ich schon fast vermessen, bei so vielen wunderschönen Dingen, die gerade passieren und mit denen ich niemals gerechnet hätte“, bleibt der „GZSZ“-Star bescheiden.

Derzeit versuche sie aber, alles ein wenig zu verarbeiten. „Ich habe das alles immer noch nicht wirklich realisieren können. Es ist einfach ein riesengroßer Traum, der wahr geworden ist, so klischeehaft das klingt. Ich befinde mich in einer Dauerschleife aus Überwältigung, Euphorie und riesengroßer Dankbarkeit“, schwärmt die Schauspielerin.