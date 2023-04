GZSZ: Neuzugang offiziell! Dieser ZDF-Star kommt jetzt in den Kiez

GZSZ gehört seit Jahren zu den beliebtesten Daily-Soaps hierzulande. Schon seit 1992 begeistern die Schauspieler die RTL-Zuschauer vor den Bildschirmen. Dramen, Intrigen und die ganz großen Gefühle sind dabei an der Tagesordnung.

Mit der Zeit gewöhnen sich die GZSZ-Fans an die Charaktere ihrer Lieblings-Sendung. Doch immer wieder kommt es vor, dass entweder jemand den Cast verlässt oder neu dazukommt. Am Dienstagmorgen (25. April 2023) erreicht die Zuschauer eine Nachricht, die sie freudig stimmen dürfte.

GZSZ gibt neue Rolle bekannt

Der Neuzugang bei „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ ist nun offiziell! Der Name der Rolle: Nicole Berger. Gespielt wird diese von der Leipzigerin Laura Lippmann, die aus einigen ARD- und ZDF-Produktionen bekannt ist.

Und die Liste ist lang, wie sie in einem RTL-Interview erzählt: „Vor GZSZ habe ich viel Theater gespielt und auch gedreht. Zum Beispiel war ich letztes Jahr im ZDF-Spielfilm ,Du sollst hören‘ zu sehen und auch unter anderem im ,Tatort‘ Leipzig, ,Soko Wismar‘, ,In aller Freundschaft‘ sowie ,Soko Leipzig‘.“ Eine kleine Vorschau kann sie uns allerdings nur begrenzt geben: „Alles, was ich sagen kann, ist: Nicole wird sich schockverlieben! In wen? Demnächst bei GZSZ!“

Fans müssen sich noch etwas gedulden

Wer jetzt aber mit einem Blitzstart von Schauspielerin Laura Lippmann rechnet, der täuscht sich. Denn die Leipzigerin wird erst ab dem 9. Juni 2023 bei RTL zu sehen sein. So oder so freut sich die 33-Jährige auf das Projekt GZSZ: „Ich freue mich besonders auf die tollen neuen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera und darauf, Nicole Bergers Geschichte zu erzählen.“

Die Schauspielerin sei sogar für den neuen Job extra nach Berlin gezogen. Doch das sei halb so wild, wie sie deutlich macht: „Ja, ich musste teilweise umziehen. Aber das war okay für mich, weil ich Familie und Freunde in Potsdam und Berlin habe.“

