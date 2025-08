Bürgergeld-Empfänger melden sich für Steuererklärung an – „Ach du heilige Sche***“

Mit Sozial-Dokus wie „Armes Deutschland“, „Hartz und Herzlich“ und „Hartz Rot Gold“ feiert der Sender RTL2 große Erfolge. Fernsehteams begleiten Sozialhilfe- und Bürgergeld-Empfänger in ihrem Alltag und zeigen ihre finanziellen und zwischenmenschlichen Herausforderungen auf.

Auch Petra und ihr Sohn Pascal sind als Protagonisten der Serie bekannt. In einer neuen Folge müssen sie sich nun dem Steuerprogram Elster stellen.

Bürgergeld-Empfänger brauchen ein Elster-Konto

Am Freitag (8. August) zeigt RTL2 um 15 Uhr die „Hartz und Herzlich“-Folge „Einmal Barackler, immer Barackler“. In der Episode müssen sich Petra und ihr Sohn Pascal einer Herausforderung stellen, für die sie sich ganz und gar nicht gewappnet fühlen. Denn gemeinsam mit ihrer Schwester Selina möchten sie sich eine Karriere als Influencer aufbauen. Ihre Selbstständigkeit haben die Bürgergeld-Empfänger bereits angemeldet.

+++ Bürgergeld-Empfängerin am Ende: Schuld ist das Jobcenter +++

Um ihr in Zukunft erwirtschaftetes Geld auch ordnungsgemäß zu versteuern, müssen sich Petra und Pascal nun ein Elster-Benutzerkonto erstellen. Zudem benötigen sie jeweils eine Steueridentifikationsnummer. Doch bereits nach dem ersten Blick auf das Steuerprogramm ruft Pascal: „Ach du heilige Scheiße!“ Als Petra sieht, dass insgesamt 22 Kategorien ausgefüllt werden müssen, ergänzt sie: „Ach du grüne Scheiße!“

Es geht nicht ohne Hilfe

Bereits die erste zu beantwortende Frage bringt die Bürgergeld-Empfänger aus dem Konzept. Petra und Pascal müssen online nach einer passenden Antwort suchen. Pascal gibt zu bedenken: „Da wette ich mit dir, das müsste eigentlich ein Steuerberater für uns machen!“ Da sie sich einen Steuerberater jedoch nicht leisten können, ruft das Mutter-Sohn-Duo die Handelskammer an.

Pascal fragt, ob einer der Mitarbeiter das Ausfüllen des Online-Formulars für ihn übernehmen kann oder ob er das selber machen muss. Die Mitarbeiterin am Telefon bietet zwar eine Hilfestellung an, stellt jedoch auch klar: „Sie müssen natürlich auch in der Lage sein, solche Dinge selbst auszufüllen, wenn Sie sich selbstständig machen möchten.“ Petra sieht diesen Einwand ein und bekräftigt: „Wenn man den Weg der Selbstständigkeit gehen möchte, muss man lernen, das selbst auszufüllen.“

Für Petra, Pascal und Selina beginnt mit der Selbstständigkeit ein neues Kapitel. Ob die Bürgergeld-Empfänger in Zukunft tatsächlich von ihren TikTok-Videos leben können, bleibt abzuwarten.