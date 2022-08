Matthias Reim mit trauriger Nachricht – seine Fans müssen jetzt stark sein

Roland Kaiser, Andrea Berg und Co.: Zu ihren Schlager-Hits tanzen Millionen

Roland Kaiser, Andrea Berg und Co.: Zu ihren Schlager-Hits tanzen Millionen

Diese Nachricht dürfte die Fans von Matthias Reim in eine echte Schockstarre versetzen. Zumindest diejenigen, die sich Tickets für sein Konzert in Cottbus geholt haben.

Wenige Stunden vor seinem Auftritt in der Stadthalle sagt Matthias Reim sein Konzert aus dem nichts ab.

Matthias Reim sagt Konzert kurzfristig ab: Es hätte noch am selben Tag stattfinden sollen

Im ersten Moment klingt es nach einem schlechten Scherz. Noch am selben Tag der Veranstaltung wird der Auftritt von Matthias Reim in Cottbus abgesagt. Zahlreiche Fans haben sich bereits auf das Konzert am 20. August vorbereitet, manche von ihnen sind extra nach Brandenburg gefahren, um ihn live zu sehen.

Doch daraus wird nichts mehr: Das Konzert des Schlagersängers wird am Samstagmorgen plötzlich gecancelt.

Matthias Reim muss seinen Fans eine wahre Hiobsbotschaft überbringen. Foto: picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

In einer Mitteilung des Veranstalters „Semmel Concerts“ heißt es: „Wir werden schnellstmöglich einen Ersatztermin in der Stadthalle Cottbus bekannt geben. Bereits erworbene Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.“

----------------------------------------

Drei spannende Fakten zu Matthias Reim:

Sein bis heute größter Hit „Verdammt, ich lieb' Dich“ erschien 1990

Matthias Reim hat sieben Kinder von sechs verschiedenen Frauen – eine von ihnen ist Sängerin Michelle

Seit 2015 ist er mit der Schlagersängerin Christin Stark liiert – am 31. März 2022 kam ihre gemeinsame Tochter Zoe zur Welt

----------------------------------------

Matthias Reim darf nicht auftreten: „Akute Entzündung der Stimmbänder“

Doch warum kann Matthias Reim nicht auftreten? Was ist ihm so kurzfristig dazwischengekommen, dass er seine Fans enttäuschen muss? Wie der Veranstalter weiß, soll der 64-Jährige mit gesundheitlichen Problemen kämpfen:

„Matthias leidet an einer akuten Entzündung der Stimmbänder, die sich bereits während des gestrigen Konzerts in Weißenfels ankündigte und in den Stunden nach dem Auftritt massiv verschlimmerte. Dem Rat des Arztes, Matthias Stimme zwingend zu schonen, müssen wir folgen. Von daher ist ein Konzertauftritt heute leider unmöglich.“

Matthias Reim, hier im Oktober 2021, ist seit vielen Jahren ein gefeierter Schlager-Star. Foto: IMAGO / Gonzales Photo

Die Fans dürfte diese plötzliche Absage dennoch schmerzen. Immerhin warten sie schon seit zwei Jahren auf den Auftritt des Musikers. Corona-bedingt musste das Konzert, das ursprünglich für den 18. Dezember 2020 geplant gewesen ist, bereits zweimal verschoben werden.

----------------------------------------

Mehr zu Matthias Reim:

----------------------------------------

Im Gegensatz zu Matthias Reim fühlt sich Helene Fischer topfit für ihr Bühnen-Comeback. Fans, die ihr Konzert am 20. August in München besuchen, sollten sich dennoch vorsehen.