Matthias Reim kassiert bittere Klatsche – er verliert DIESEN Titel

Er gehört zu den ganz Großen der Schlagerszene: Seit ungefähr 40 Jahren begeistert Matthias Reim seine Fans mit Liedern wie „Verdammt ich lieb‘ dich“ oder „Ich hab‘ geträumt von dir“. Und auch heute steht der Schlagerstar noch auf der Bühne und gibt ein Konzert nach dem nächsten.

Über die Jahre wurden die Lieder und Alben von Matthias Reim mit Preisen und Auszeichnungen überschüttet. Doch die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. So kommt es, dass der 65-Jährige diesen Titel widerwillig an zwei seiner Kollegen abgeben muss.

Matthias Reim führte über Jahre Singlecharts an

Der Partner von Christin Stark kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Die Singles des Ex von Michelle wurden nicht nur mit Gold und Platin ausgezeichnet, sondern hielten sich auch über mehrere Wochen an der Spitze der deutschen Charts. Vor allem der Hit „Verdammt ich lieb‘ dich“ brachte ihm Erfolg: Der Song wurde weltweit 2,5 Millionen Mal verkauft und stand insgesamt 16 Wochen lang an der Spitze der deutschen Single-Charts. Ein absoluter Rekord. Doch jetzt lösen ihn zwei Kollegen ab.

Matthias Reim vom Thron gestoßen

Die neuen Rekordhalter heißen: Udo Lindenberg und Apache 207, die mit ihrem Lied „Komet“ aktuell sowieso alles abräumen. Die beiden Künstler können sich demnach über den längsten Aufenthalt auf Platz Eins der Single-Charts freuen. Ganz zum Leid von Matthias Reim.

Der Rapper Apache 207 freut sich auf der anderen Seite umso mehr über diesen Triumph: „Es ist schön zu sehen, dass ‚Komet‘ verschiedene Generationen vereint und damit diese Erfolge erreichen darf. Wir sind überwältigt und freuen uns, dass unsere Musik so etwas bewirken kann.“ Die Single der beiden Musiker erschien im Januar 2023 und befindet sich seither, nun bereits seit 25 Wochen, ununterbrochen auf einem der ersten beiden Plätze der Single-Charts.