Matthias Reim: Sorge um seine Frau – jetzt kommt DAS raus

Sie gelten als das absolute Traumpaar der Schlagerwelt: Knapp drei Jahre ist es her, dass Matthias Reim und seine Frau Christin Stark verheiratet sind. Schließlich feiern beide als Sänger große Erfolge. Die 33-Jährige hat sich nebenbei noch ein Standbein als Moderatorin aufgebaut und steht regelmäßig für die öffentlich-rechtlichen Sender vor der Kamera.

Seit Anfang des Jahres moderiert Schlagersängerin Christin Stark die erfolgreiche MDR-Sendung „Schlager des Monats“. Dabei empfängt die Frau von Matthias Reim hochkarätige Gäste im Studio und feiert mit ihnen die meistgespielten Radiohits des vergangenen Monats. Doch nun muss der Sender eine traurige Nachricht mit den Fans teilen.

Matthias Reim: Christin Stark fällt aus

Christin Stark ist bei dem MDR-Publikum äußerst beliebt. Doch am Freitagabend (4. August) müssen die Schlagerfans wohl auf die Moderatorin verzichten. Denn sie fällt krankheitsbedingt aus, wie der Sender nun in einem offiziellen Statement verkündet.

Dort heißt es: „Wir bedauern sehr, dass Christin Stark in dieser Ausgabe der Sendung aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kann und wünschen ihr von ganzem Herzen eine schnelle Genesung. Wir freuen uns, dass wir kurzfristig Peter Heller dafür gewinnen konnten.“

Peter Heller springt ein

Doch die Produktion ist selbstverständlich auf alle Eventualitäten vorbereitet und bringt statt Christin Stark ihren Moderationskollegen Peter Heller ins Spiel. Dieser wird dann vertretungsweise durch die Sendung leiten und mit den Studiogästen ins Gespräch kommen.

Die Gäste am Freitagabend: Newcomerin und Ex-DSDS-Teilnehmerin Mandy Mettbach und die Schlagersänger Vincent Gross und Christian Lais. Christin Stark wird die Sendung vermutlich von der Couch aus verfolgen.

Die Sendung läuft wie gewohnt am Freitagabend um 20:15 Uhr im Mitteldeutschen Rundfunk und neuerdings auch am Sonntag um 20:15 Uhr im Norddeutschen Rundfunk. Anschließend ist sie für 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.