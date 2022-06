Matthias Reim: Greift er jetzt zur Schönheits-OP? „Kann ich mir gut vorstellen“

Viele Prominente greifen hier und da mal zu kleineren oder auch größeren Mitteln, um gut auszusehen und frisch zu bleiben. Doch wie sieht es bei Schlagerstar Matthias Reim aus?

Dass er immer das sagt, was er denkt, wissen wir ja mittlerweile. Matthias Reim ist halt eine ehrliche Haut. So kam es auch, dass er in der MDR-Talkshow „Riverboat“ ganz offen über das Thema Schönheitseingriffe spricht. Nach so vielen Jahren und Konzert nach Konzert macht sich das Leben als Musiker im Alter bemerkbar.

Matthias Reim: DAS macht er vor dem Spiegel

Auf die Frage des Moderatoren Jörg Kachelmann, ob sein Management nicht mal vorgeschlagen hat, etwas gegen die Falten zu machen, hat die Schlagerlegende eine ganz konkrete Antwort: „Da brauche ich keinen Manager dazu, ich gucke ja in den Spiegel. Und manchmal schaue ich rein und sage: 'Matthias!' Dann zieh ich mit beiden Händen die Haut zurück und sage: 'Au, das sieht cool aus'“.

Matthias Reim: Das sind seine sieben Kinder

Seine erste Tochter wurde 1973 geboren – Matthias Reim erfuhr jedoch erst 2015 von ihrer Existenz

Mit seiner Ex-Frau Miriam hat er einen Sohn namens Bastian (* 1987)

Aus der Ehe mit Backgroundsängerin Margot „Mago“ Scheuermeyer ist Sohn Julian Reim (* 1996) entsprungen

Im Jahr 2000 brachte Schlagersängerin Michelle Tochter Marie Reim zur Welt

Mit seiner Ex-Frau Sarah Stanek hat Matthias Reim zwei Kinder: ein Sohn (* 2004) und eine Tochter (* 2008)

Am 31. März 2022 brachte Christin Stark Reims siebtes Kind, Tochter Zoe, zur Welt

Matthias Reim ist prinzipiell nicht abgeneigt von Schönheitsoperationen. Foto: picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Matthias Reim: Abgeneigt von einer Beauty-OP ist er prinzipiell nicht

Es steht jetzt nicht fest in seiner Agenda, aber komplett dagegen ist er auch nicht, wie er erzählt: „Wenn ich mir nicht mehr gefalle, kann ich mir gut vorstellen, was machen zu lassen. Ich bin mittlerweile der Meinung: Wenn einem irgendetwas nicht mehr gefällt, wenn man in den Spiegel guckt und man kann es gefahrlos für Leib und Leben korrigieren, dann soll man das machen.“

